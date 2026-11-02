В 16 лет девочка из города Сент-Майкл поехала покорять Америку и в итоге стала одной из самых продаваемых и плодовитых поп-певиц последнего десятилетия, получив от журнала Billboard титул «Артист цифровой эры 2000-х годов».

К слову, путь ее не был долгим и тернистым. Если верить тому же Billboard, Рианна – самая молодая певица, 13 раз возглавившая чарт Hot 100. В корень зрел знаменитый рэпер и продюсер Jay-Z, подписавший контракт с юной талантливой девочкой в первый день знакомства: наметанным глазом он увидел, что ее точно удастся раскрутить, не ошибся и сам сорвал на проекте хороший куш. За годы работы Рианне удалось продать более 20 миллионов копий альбомов и более 60 миллионов синглов.

Звезды стали складываться уже с выхода дебютной пластинки «Music Of The Sun» в 2005-м году. Она сразу попала на первые строчки зарубежных чартов, а песня «Pon de Replay» стала одной из самых успешных в Billboard Hot 100. Рианна не стала затягивать и менее чем через год записала второй альбом – «A Girl Like Me», композиция с которого «SOS» стала первой «ласточкой» певицы, занявшей первую строчку в рейтингах. Во время презентации третьей пластинки «Good Girl Gone Bad» Рианна показала «зубки», превратившись из нежной женственной барышни в брутальную диву в кожаных брюках и с короткой стрижкой. Этот альбом получил 9 номинаций Грэмми, а главный хит с него «Umbrella» популярен и до сих пор. Рианна успела поработать не только с Jay-Z, но и с Эминемом, Канье Уэстом, Алишей Киз, Фёрджи и Элтоном Джоном.

Девушка боится привидений, в детстве стала свидетельницей акта экзорцизма, а в молодости - одной из печально популярных звезд, подвергшихся бытовому насилию: в 2009-м году ее избил ныне эйс-бойфренд хип-хоп певец Крис Браун. После этого певица сделала себе татуировки в виде маленьких пистолетов на ребрах и надписи на ключице – «Never a failure, always a lesson» (в переводе на русский – «Никогда не ошибка, всегда - урок»). Рианна не только сильная девушка и поп-звезда, но также почетный посол культуры Барбадоса.