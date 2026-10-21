С 2001 по 2009 год команда Евгения Трефилова выиграла 4 чемпионата мира и «серебро» Олимпиады в Пекине. Потом – как отрезало. Следующим лучшим результатом для наших стал прошлогодний датский чемпионат мира: 5-е место и поход за олимпийской путевкой. Но на том первенстве мы снова увидели команду: победа над будущим чемпионом мира Норвегией, вице-чемпионом Европы Испанией, Румынией, Кореей. Вот только о Польшу в четвертьфинале споткнулись. Зато отомстили ей в олимпийском отборе в марте, разгромив соперниц. На Олимпиаде-2008 в Лондоне тоже споткнулись в четвертьфинале об хорошо организованную Корею. «Нам в ворота столько «дураков» залетело, а те ворота как заколдовали, - сокрушался после игры Трефилов. – А я еще пожить хочу, поэтому покидаю пост». Впрочем, оказалось, ненадолго. Приход Виталия Крохина ему на смену ничего не дал, и Федерация отыграла назад. Новый формат штаба, где все решает не только патриарх Трефилов, а право голоса имеют два его помощника Левон Акопян и Виктор Рябых, принес хороший эффект. Штаб впервые стал доверять место в составе молодым гандболисткам, причем достаточно легким и мобильным, а не тяжеловесам, как раньше. Так основу сборной пополнили талантливые девочки – Анна Вяхирева на правом краю; Дарья Дмитриева в розыгрыше. А Екатерина Ильина также на позиции плеймейкера стала не только главным открытием чемпионата мира, но и главной красавицей турнира.