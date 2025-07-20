SCMP: Трамп и Си Цзиньпин могут провести встречу в Южной Корее

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести встречу в преддверии или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает South China Morning Post (SCMP).

«Трамп может посетить КНР перед поездкой на саммит АТЭС в период с 30 октября по 1 ноября, либо он может встретиться с китайским лидером на самом мероприятии», – говорится в публикации.

Обозреватели считают, что саммит АТЭС станет наиболее вероятной площадкой для встречи лидеров двух стран.

Саммит АТЭС запланирован на 31 октября – 1 ноября 2025 года и пройдет в южнокорейском городе Кенджу.

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