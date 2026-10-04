Трамп выдвинул спецпосланника по Белоруссии на новый пост

Дональд Трамп предложил назначить Джона Коула, ныне спецпосланника по Белоруссии, на должность спецпосланника по делам заложников — с соответствующим объявлением президент США выступил в соцсети Truth Social.

В своём посте Трамп назвал Коула выдающимся юристом и успешным дипломатом и сообщил о его выдвижении на пост спецпосланника по делам заложников в ранге посла. Президент особо подчеркнул достижения Коула за последний год: по его словам, тот способствовал возвращению из Белоруссии 65 граждан США и стран‑союзников, а также добился согласования освобождения свыше 800 политических заключённых из государств Восточной Европы.

Трамп выразил уверенность, что на новой должности Коул будет активно трудиться над тем, чтобы американские граждане смогли вернуться домой. Также президент отметил, что Адам Белер, ранее занимавший пост спецпосланника по делам заложников, продолжит работу в качестве старшего советника, помогая по другим направлениям.

Как уточняет издание The Hill, для вступления назначения в силу кандидатуру Коула должен утвердить Сенат Конгресса США.