Литва продает себя США ради защиты от России

Власти Литвы заявили о готовности принять военную базу США, которая действовала бы на территории страны на постоянной основе, заявил в эфире национального радио LRT министр обороны Робертас Каунас. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о намерении рассмотреть предложение литовских властей.

Каунас заявил, что Литва компенсирует затраты на пребывание американских военных. По его словам, страна делает серьезные инвестиции в инфраструктуру для союзников и обеспечивает одни из лучших в регионе условий для тренировок.

Министр поблагодарил Трампа за рациональный и объективный взгляд на Литву. Он причислил страну к лидерам по инвестициям в безопасность не только в регионе, но и среди всех членов НАТО.

С 2019 года в Литве на ротационной основе размещался тяжелый батальон армии США численностью около 1 тыс. человек с танками Abrams, БМП Bradley и артиллерийскими системами Paladin. В ноябре 2024 года было принято решение перевести ротацию на постоянную основу.

Однако в июне 2026 года США вывели этот батальон из Литвы. О дальнейшей перспективе своего присутствия Вашингтон не уведомлял.

Литва увеличивает расходы на оборону и инфраструктуру для союзников, включая авиабазу Зокняй и полигоны. Вильнюс последовательно выступает за расширение постоянного присутствия сил НАТО на своей территории.

Тема постоянного базирования войск США в Балтии периодически поднимается на фоне дискуссий о перераспределении американских сил в Европе. Окончательных решений о размещении базы в Литве не объявлено.

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