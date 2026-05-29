Игра на грани провала - Ереван пытается балансировать между ЕС и ЕАЭС

В Армении утверждают, что премьер Никол Пашинян скорректировал свою позицию по евроинтеграции. На днях он заявил, что Армению не ждут в ЕС. Вчера на Варшавской конференции по безопасности глава армянского МИД Арарат Мирзоян высказал сомнение, что ЕС в принципе может принять Армению в свой состав. Последует ли за изменением риторики Еревана корректировка его политики, или же это очередная попытка обмана «дорогих партнеров» из РФ, которые требуют выбрать между ЕС или ЕАЭС до конца года?