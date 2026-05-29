Акция в стиле ретро: Народное собрание в Тирасполе напомнило о героическом прошлом Приднестровья
23 октября в Тирасполе прошло собрание народа Приднестровья, участники которого протестовали против экономического давления Кишинева на непризнанную республику. В 12 часов дня колонна митингующих двинулась от драмтеатра, в стенах которого 2 сентября 1990 года была провозглашена Приднестровская республика, по улице Покровской к площади Суворова, где состоялся митинг. Шествие возглавил президент ПМР Вадим Красносельский.