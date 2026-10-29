Слово держал до конца: история командира орудия с позывным «Барон»

Московское метро штука хорошая, но временами шумная. Вовремя ответить на звонок получается не всегда. Вот и в тот раз, увидев пропущенный звонок, чертыхнулся про себя – кого там нелегкая принесла, начало восьмого на часах. В пропущенных высветилось «Орда». Стало еще досаднее, добрый знакомый звонил из-за «ленты». Крайний раз виделись давненько, во время военкоровского десанта на передовую, новости друг о друге чаще узнавали от знакомых.