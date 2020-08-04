Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян Гарегина II, обвинив его в препятствовании исполнению судебного акта. Скорее всего, это было сделано, чтобы запретить католикосу покидать страну.
В понедельник живая легенда отечественного и мирового хоккея, нападающий Александр Овечкин, впервые с первого дня тренировочного лагеря нового сезона НХЛ принял полноценное участие в тренировке «Вашингтон Кэпиталз». 40-летний хоккеист, тем самым, продолжил путь к своему полному выздоровлению после травмы нижней части тела, которая должна сделать рекордсмена НХЛ по количеству заброшенных шайб, полностью готовым к началу регулярного сезона. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Глава евродипломатии эстонка Кая Каллас вконец потеряла берега. Теперь прибалтка утверждает, что поставляемое киевским клиентам американское оружие станет поддержкой Украины со стороны Европы, а не Трампа. “Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что заплатит кто-то другой, на самом деле это не вы предоставляете оружие”, – хамит вашингтонскому хозяину эстонка.
Многие в США и Западной Европе считают, что "третья мировая война вероятна в течение пяти-десяти лет". Опрос, проведенный накануне 80-й годовщины Дня Победы, показал, что напряженность в отношениях коллективного Запада с Россией рассматривается как наиболее вероятная причина будущего глобального конфликта.
Между Парижем и Тель-Авивом вспыхнул дипломатический скандал. Французский министр отменил посещение святых мест после ареста израильской полицией жандармов. Франция вызывает посла Израиля в связи с инцидентом в святилище Элеона в Иерусалиме, который находится под контролем Франции.
Новость — и, по совместительству, скандал дня: парламент Чеченской республики внес предложение законодательно запретить упоминать национальность и происхождение преступников в криминальных новостях и соцсетях. Чтобы, значит, поменьше «разжигали». Что сказать, хорошая провокация. Во-первых, важны авторы — источник идеи о борьбе с национальными стереотипами эти самые стереотипы и провоцирует. Но мало того — все это еще и бесполезно, уверены работающие с этой тематикой специалисты.
Глава Чечни Рамзан Кадыров после критики в адрес главы RT Маргариты Симоньян неожиданно встал на ее защиту. По мнению чиновника, главреду телеканала слишком досталось после высказывания собственного мнения по поводу очередного межнационального конфликта, хотя изначально он сам пытался осадить журналистку.
Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова участвовать в выборах главы региона в единый день голосования, 19 сентября. Тот поблагодарил Путина за такое предложение и добавил, что выполнит «любой приказ» президента. На данный момент Кадыров возглавляет Чечню дольше всех, впервые он вступил в эту должность в 2007 году.
"Я не представляю власти Карабаха. Я понимал, что переговоры заморожены, а в таком случае рано или поздно начинают говорить пушки. Ощущение надвигающейся опасности было. При этом поступающая информация была противоречивой... Что касается хода войны, нас не пускали в бункер, где принимались решения. Но мы каждый день встречались с президентов Карабаха Арменом Арутюняном и пытались добиться от него ответов, но он не мог их дать", – заявил экс-президент Арцаха Аркадий Гукасян.
Премьер Армении Никол Пашинян ушел в отставку вместе со своим правительством. Впрочем, министры и премьер пока продолжат исполнять свои обязанности. Пашинян намерен принять участие во внеочередных выборах, назначенных на 20 июня. Сейчас лидер армянской бархатной революции проделывает перед публикой нехитрый трюк «уйти, чтобы остаться». Каковы же его шансы сохранить власть? Специально для «МК» перспективы Пашиняна проанализировал известный политолог Александр Искандарян.
Известный политолог Игорь Коротченко в своем Telegram-канале проанализировал последние кадровые изменения в силовых структурах Армении. Он обратил внимание на то, что в отставку без объяснения причин отправлены ряд военачальников, которые учились в России. По оценке эксперта, это сделано не случайно.
В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы. Экс-президент Михаил Саакашвили очень надеется на реванш своей политической силы «Единое национальное движение», которая пообещала в случае своей победы сделать его премьером. О шансах Саакашвили и тайнах его прихода к власти в прошлом нам рассказал руководитель Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.
Осеннее военное обострение в Карабахе для многих стало совершенной неожиданностью. Но специалисты, которые следят за военно-политической обстановкой в Закавказье, подобное развитие событий давно предсказывали. В частности, эксперты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) еще два года назад спрогнозировали обострение ситуации в Карабахе. В их книге «В ожидании бури: Южный Кавказ» даны оценки, которые, судя по всему, подтверждаются сегодня.
Хорошо, когда вещи называются своими именами. Еще лучше, когда это делают люди, облеченные властью. Горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Но бывает, что и правда сладка, как щербет. Ну, по крайней мере, с точки зрения изрекающего ее сановника. Характерный пример - недавнее высказывание вице-премьера Чечни по силовому блоку Абузайда Висмурадова: "У нас у всех, у всего народа, один падишах - Рамзан".
ЧГТРК "Грозный" рассказала о примерно сотне уроженцев Чечни, которые уезжали в Москву, но были возвращены домой за "недопустимое" и аморальное поведение. Утверждается, что эти люди в столице пристрастились к "аптечным препаратам" и вообще всячески нарушали общественный порядок, а также совершали мошеннические действия.