Экс-президенты Арцаха рассказали, как Степанакерт прозевал нападение Азербайджана: делили людей

"Я не представляю власти Карабаха. Я понимал, что переговоры заморожены, а в таком случае рано или поздно начинают говорить пушки. Ощущение надвигающейся опасности было. При этом поступающая информация была противоречивой... Что касается хода войны, нас не пускали в бункер, где принимались решения. Но мы каждый день встречались с президентов Карабаха Арменом Арутюняном и пытались добиться от него ответов, но он не мог их дать", – заявил экс-президент Арцаха Аркадий Гукасян.