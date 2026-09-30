Из-за резкого роста девочка потеряла способность двигать большим пальцем

Резкий скачок роста детского организма чуть не лишил девочку возможности двигать рукой. У ребенка «подкосился» и начал болеть большой палец.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, пациентка обратилась в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с жалобами на деформацию большого пальца на правой руке. В процессе обследования врачи установили, что причиной нарушения строения пальца стал резкий скачок роста организма.

Ребенка направили на операцию. Скоростное развитие тканей в кисти, если это игнорировать, может привести к нарушению координации и мелкой моторики, что критично для несовершеннолетнего. Появляется риск хронических болей и стойкого ограничения подвижности.

Как отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев, была выполнена пластика межпальцевого промежутка, восстановлено анатомически правильное строение первого пальца кисти. Это позволит избежать более сложных вмешательств в будущем и сохранить полноценную функцию руки.

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное. Она уже находится дома.