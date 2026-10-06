Актер Максим Ивашкин умер перед своим днем рождения

Актер Максим Ивашкин умер 4 октября, за шесть дней до своего 54-летия. О его смерти сообщил портал "Кино-театр.ру".

Ивашкин родился 10 октября 1972 года. В кино он дебютировал еще в 12 лет, сыграв в военной драме "Детский дом" Евгения Евтушенко.

Наиболее известной работой актера стала роль Василия Зуева в многосерийном фильме "Михайло Ломоносов", вышедшем в 1984–1986 годах. В картине также снимались Виктор Степанов, Олег Меньшиков, Алексей Жарков и другие известные актеры.

После этой роли Ивашкин больше не появлялся на экране. В 1980-е годы он был ведущим актером театра Б. Покровского на Соколе, а позднее окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.

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