МВД России предупредило о популярной схеме мошенников

В МВД предупредили россиян о распространённой схеме мошенничества, связанной с обещаниями выгодного инвестирования в криптовалюту. Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий ведомства, злоумышленники нередко обманывают граждан, предлагая вложить деньги в якобы перспективные финансовые инструменты.

В публикации на платформе «Макс» управление отметило, что мошенничество под видом инвестирования в «выгодные» продукты остаётся одним из самых популярных способов обмана. Злоумышленники размещают в интернете рекламу об «альтернативном источнике дохода» и убеждают людей переводить средства — например, в криптовалюту, акции крупных компаний или ценные ресурсы, торгуемые на бирже. На деле все перечисленные деньги попадают на счета мошенников.

Следственный департамент МВД России и УБК МВД России призывают граждан быть бдительными: за обещаниями рекордного заработка нередко скрываются преступные схемы.