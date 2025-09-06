С 11 июня по 11 июля в 11 городах десяти стран пройдет чемпионат Европы по футболу 2021. Он планировался еще в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен, хотя и сохранил прежнюю дату в официальном названии Евро-2020. В финальной части чемпионата принимают участие 24 национальные сборные, которым предстоит сыграть по три матча на групповом этапе и определить 16 лучших, которые составят сетку плей-офф. 7 игр Евро-2020 пройдут на стадионе в Санкт-Петербурге - в том числе матчи сборной России против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня). А финал, назначенный на 11 июля, должен быть сыгран на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.