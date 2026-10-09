Путин призвал снять в СНГ торговые барьеры

Путин: СНГ может достичь еще больших успехов, если устранит торговые барьеры

Президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе заявил, что Содружество способно добиться значительно больших успехов — для этого важно последовательно устранять торговые барьеры.

По мнению главы государства, отдельные ограничения, устанавливаемые на национальном уровне, фактически тормозят развитие торговли внутри СНГ. «Можно ли двигаться ещё быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что, несмотря на активную практическую работу руководителей стран, порой сами государства невольно замедляют возможный темп роста. «Сами сознательно сдерживаем тот темп (развития, который мог бы быть)», — констатировал президент.

Путин вместе с руководителями других государств Содружества Независимых Государств принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в курортной зоне «Аваза», что на побережье Каспийского моря в Туркменистане.

Читайте также: Пашинян сделал громкое заявление о мире между Арменией и Азербайджаном