Должность: Президент Российской Федерации

Дата рождения: 7 октября 1952 года

ФИО: Путин Владимир Владимирович

Новости:

18 декабря 2023 года Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы на выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения. 18.03.2024 Владимир Владимирович победил на выборах на пост президента Российской Федерации.

«ФОТО: KREMLIN.RU»

Происхождение

Владимир Путин родился в Ленинграде (с 1991 года — Санкт-Петербург) в рабочей семье. Отец, Владимир Спиридонович Путин (1911–1999), родился в Санкт-Петербурге, работал мастером на Ленинградском вагоностроительном заводе им. И.Е. Егорова. Участник Великой Отечественной войны, член КПСС. Дед по отцовской линии — Спиридон Иванович (1879–1965), выходец из Тверской губернии. Участник Первой мировой войны. Работал поваром.

«Видно, хорошо готовил, потому что после Первой мировой войны его пригласили на работу в подмосковные Горки, где жил Ленин и вся семья Ульяновых, — рассказывал о деде Владимир Путин. — Когда Ленин умер, деда перевели на одну из дач Сталина, и он там долго работал... И Сталина, между прочим, тоже пережил и в конце жизни, уже на пенсии, жил и готовил в доме отдыха Московского горкома партии в Ильинском».

После начала Первой мировой войны семья перебралась из столицы Российской империи в Поминово (Тверской уезд Тверской губернии), родную деревню деда. Там и познакомились родители. Там же создали семью. Мать президента, Мария Ивановна Путина (урожденная Шеломова, 1911–1998), родилась в соседней деревне Заречье.

В 1932 году родители перебрались в Ленинград. Жили вначале в пригороде, в Петергофе. Владимир Владимирович был третьим ребенком в семье, но оба его брата ушли из жизни задолго до его рождения. Первенец, Альберт, умер еще до начала войны, прожив всего несколько месяцев. Второй брат, Виктор, родившийся в 1940 году, скончался в 1942-м, во время блокады города.

«ФОТО: KREMLIN.RU»

Детство и школа

«ФОТО: KREMLIN.RU»

В 1944 году семья получила комнату в Ленинграде — в коммунальной квартире в доме №12 в Басковом переулке (ныне — Центральный район Санкт-Петербурга). Именно здесь прошли детские годы Владимира Путина.

В школу он пошел в 1960 году. С первого по восьмой класс учился в расположенной неподалеку 193-й школе (в то время она была восьмилетней), затем перешел в 281-ю, с углубленным изучением химии (сейчас — лицей №281), которую окончил в 1970 году.

«До шестого класса я, честно говоря, учился через пень-колоду», — признавался Путин. С поведением дела обстояли тоже неважно. По этой причине его долго не принимали в пионеры. «Я же хулиган был, а не пионер, — откровенно рассказывал он об этом периоде своей жизни. — Я на самом деле был шпаной».

По словам Веры Гуревич, классного руководителя с 4-го по 8-й класс (преподавала немецкий язык), все ее попытки изменить его поведение закончились ничем. «Володя резко изменился сам уже в шестом классе, — рассказывала она. — Он, видимо, поставил себе эту цель; наверное, понял, что надо в жизни чего-то добиваться. Начал учиться без «троек», и это ему легко давалось».

Сам ВВП объясняет этот перелом необходимостью поддерживать авторитет среди сверстников. С этой целью он стал активно заниматься спортом — сначала боксом, потом пришел в секцию самбо, преобразованную спустя некоторое время в секцию дзюдо. «Но и этого ресурса для поддержания своего, так сказать, статуса хватило ненадолго, — рассказывал Путин. — Нужно было еще и учиться хорошо».

Искусством дзюдо Владимир Владимирович овладевал под руководством тренера Анатолия Рахлина (1938–2013), роль которого в своей жизни называл «решающей»: «Если бы спортом не стал заниматься, неизвестно, как бы все дальше сложилось. Это Анатолий Семенович меня на самом деле из двора вытащил».

В секции дзюдо в одной группе с ним занимался Аркадий Ротенберг (ныне — председатель правления Федерации хоккея России, предприниматель, занимает 35-е место в списке Forbes «110 российских миллиардеров» с состоянием 3,5 миллиарда долларов США).

«ФОТО: KREMLIN.RU»

Университет

После окончания школы, в 1970 году, Владимир Путин поступает на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А.Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет), который окончил в 1975 году.

Выбор вуза определялся отнюдь не любовью к юриспруденции. По словам Путина, еще учась в девятом классе школы, он пришел в приемную Комитета государственной безопасности и заявил о своем желании служить в КГБ. На что ему ответили, что на работу в ведомство берут тех, кто отслужил в армии или окончил вуз.

«Я, естественно, поинтересовался: «После какого вуза?» — вспоминал Владимир Владимирович. — Он говорит: «После любого!» Он, видно, уже хотел от меня отвязаться. А я говорю: «А предпочтительнее какой?» — «Юридический!» — «Понял».

Учился он, по его собственной оценке, хорошо. Он продолжил заниматься борьбой, но, сосредоточившись на учебе, к спорту стал относиться, как он сам утверждает, «как к делу второстепенному». Тем не менее в период учебы в университете становится мастером спорта, выигрывает чемпионаты Ленинграда по самбо и дзюдо.

В одной группе с ним учился Александр Бастрыкин (ныне — председатель Следственного комитета РФ). Среди других именитых однокурсников, с которыми он поддерживал дружеские отношения, были также Ильгам Рагимов (российский и азербайджанский предприниматель, миллиардер) и Николай Егоров (адвокат, предприниматель, один из основателей юридической фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»).

Работа в КГБ

После окончания университета Владимир Путин, как он и мечтал, был направлен по распределению в органы госбезопасности. Сначала непродолжительное время работает в секретариате Управления КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области, затем — в контрразведывательном подразделении ленинградского управления. Потом переходит в Первое главное управление КГБ (внешняя разведка).

В 1985–1990 годах работает в ГДР — в дрезденском отделе представительства КГБ в Германской Демократической Республике. «Это была работа по линии политической разведки, — рассказывал президент о своей тогдашней деятельности. — Получение информации о политических деятелях, о планах потенциального противника... Обыкновенная разведдеятельность: вербовка источников информации, получение информации, обработка ее и отправка в центр».

Начав командировку в должности старшего оперуполномоченного, закончил ее старшим помощником начальника отдела. Что, по его словам, свидетельствует о неплохих результатах работы: «Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно повышение в должности. Меня повышали дважды».

Он становится свидетелем, а в какой-то мере и участником событий, связанных с крушением коммунистического режима в Германской Демократической Республике, вошедших в историю как «мирная революция в ГДР» (1989–1990 годы). Ему, в частности, пришлось вести переговоры с толпой демонстрантов, собравшейся у здания КГБ в Дрездене. Назревавший конфликт удалось в итоге решить мирным путем.

После возвращения из ГДР перешел в так называемый действующий резерв КГБ. В феврале 1990 года, оставаясь кадровым сотрудником Комитета государственной безопасности, стал помощником ректора ЛГУ по международным связям.

С Собчаком и с Ельциным

В том же, 1990 году Анатолий Собчак, избранный председателем Ленинградского совета народных депутатов, предложил Путину войти в его команду. Становится советником Собчака.

В июне 1991 года, после победы Собчака на выборах мэра, был назначен председателем Комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (с сентября 1991 года — Санкт-Петербурга). В августе 1991 года увольняется из органов государственной безопасности. В 1992 году, оставаясь во главе Комитета по внешним связям, становится заместителем мэра. В 1994–1996 годах — первый заместитель главы города.

После проигры