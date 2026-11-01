Образование

В 2002 году Ольга Бузова завершила учебу в школе №631 Санкт-Петербурга, в процессе обучения дополнительно изучала иностранный язык.

По окончанию школы оказалась в числе студентов Санкт-Петербургского государственного университета. Выбрала для себя географический факультет. С успехом завершила студенчество в 2008 году.

Семья

Ольга Бузова явилась на свет глубокой зимой, 20 января 1986 года. Местом рождения стал Санкт-Петербург (тогда город Ленинград). Папа Игорь Дмитриевич Бузов служил в армии. Взрослой Ольга признавала: отец помогал ей изучать математику, никогда не забирал сдачу с походов в магазин, а главное, поощрял пение, инициируя ее выступать перед гостями.

В доме существовал культ здоровья, поскольку мама Ольги Ирина Александровна Бузова была врачом-стоматологом. Ольга говорит о ней с большой любовью, называет «мамуля». Не смотря на то что, по утверждениям Бузовой, ее семья обожала Ольгу, когда девочка вошла в подростковый возраст, родители развелись. Это в любом случае травмирующее для ребенка событие произошло в 2009 году.

Стоит напомнить, что Ольга не единственный ребенок в семье, у нее есть младшая сестра Анна. Которую Ольга всячески привечает. Родственницы достаточно близки. Анна занимается бизнесом и ведет свой блог. У сестер Бузовых имеются совместные коммерческие интересы.

Дом-2

2004–2008 г. — работала на проекте «Дом-2». Отличилась тем, что оказалась лучшей участницей согласно результатам зрительского голосования. Там же у Бузовой возникли пока единственные отношения, которые привели к браку, — с Романом Третьяковым.

В 2006 году вышла их совместная книга, для которой выбрали название: «Роман с Бузовой. История самой красивой любви». А всего лишь через двенадцать месяцев читатели получили новое произведение для чтения «Роман с Бузовой. Любовь online». В этом же значимом для Бузовой как писательницы 2007 году увидела свет книга «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки».

В 2005–2006 г. стала вместе с Романом Третьяковым раскручивать ток-шоу «Роман с Бузовой».

2007 г. — ведущая собственной рубрики «Осторожно, стилисты!».

2008 г. — соведущая Ксении Бородиной и Ксении Собчак. Именно тогда становится шеф-редактором журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». Фото Дениса Шмакова



Музыкальная карьера

2011 г. — представила себя публике в роли певицы. Для своего, на тот момент нового качества выбрала партнером рэпера T-Killah. Публика услышала сингл «Не забывай», исполненный в дуэте. Также в это время Бузова пыталась пробоваться диджеем.

2016 г. — выпустила сольную песню «Под звуки поцелуев», вслед за которой почти сразу последовал первый одноименный альбом (2017 г.)

2017 г. — отмечен выступлением на «Big Love Show».

2017 г. — удалось стать хедлайнером концерта ко Дню России на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

2017 г. — произошло первое выступление на фестивале «VK Fest».

2017 г. — знаменателен первым выступлением на Международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

2017 г. — произошло первое выступление на открытии музыкального фестиваля «Новая волна».

2017 г. — случилось важное событие: премьера первого концертного шоу «Под звуки поцелуев» в поддержку одноименного дебютного студийного альбома.

Начались гастроли по России и странам СНГ.

2018 г. — знаменателен тем, что в свет выходит второй студийный альбом «Принимай меня», стартует второе сольное шоу «Принимай меня».

2019 г. — произошло первое в жизни певицы выступление в рамках Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».

2021 г. — приглашена для участия в творческом вечере Дмитрия Маликова на фестивале «Жара».

2021 г. — приглашена для участия в творческом вечере Димы Билана на фестивале «Новая волна».

2021 г. — отмечен релизом третьего студийного альбома «Вот она я».

2022 г. — публики была представлена премьера шоу «Вот она я», продолжились гастроли по городам России и странам СНГ.

24, 25 и 26 ноября 2023 г. — эти дни ознаменовались достаточно значимым событием. Бузова показала три концертные программы «Под звуки поцелуев», «Принимай меня» и «Вот она я» подряд в «Известия Hall» в Москве.

Телепроекты

2012 г. — «Танцы со звездами» (партнер Андрей Карпов).

2018 г. — проект «Замуж за Бузову».

2019 г. — шоу «План Б».

2020 г. — «Ледниковый период» (партнер фигурист Дмитрий Соловьев).

2021 г. — «Звезды в Африке» с Михаилом Галустяном.

2021 г. — «Бузова на кухне» на канале ТНТ.

2021 г. — наставник первого сезона белорусской версии «X-Фактор».

2021 г. — участие в шоу «Маска» в образе Розовой Пантеры (осталась неразгаданной).

2021 г. — шоу «Дуэты» (дуэт с Татьяной Булановой, песня «Сильная женщина»).

2021 г. — наставница в белорусском проекте «Х-Фактор. Беларусь». (Победителем сезона стал Андрей Панисов, наставницей которого была Ольга Бузова.)

2022 г. — член жюри телешоу «Талант» на канале «Пятница!».

2022 г. — наставница белорусского проекта «Фактор. BY».

2023 г. — в некоторых выпусках член жюри программы «Конфетка» на телеканале «TНТ».

2023 г. — в третий раз стала наставницей третьего сезона белорусского проекта «Фактор. BY». Фото: Лилия Шарловская



Актерская карьера

2010 г. — произошел дебют Бузовой в театре: она участвовала в постановке «Медовый месяц», также в спектакле играли Тамара Цацанашвили и Анастасия Стоцкая. Спектакль показали в театре «Школа современной пьесы».

2010 г. — в спектакле «Шикарная свадьба» Бузовой удалось заменить актрису Марию Кожевникову.

2017 г. — одна из главных ролей в спектакле «Мужчина нарасхват» (Театриум на Серпуховке в Москве) досталась Ольге Бузовой.

2021 г. — исполнила близкую ей роль певицы кабаре Беллы в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького.

2023 г. — снималась во многих, самых разных по сюжетам фильмах, таких как «Zомбоящик», «Жена олигарха» и другие.



Блогерство

Инстаграм (@buzova86) один из популярнейших. Число читателей перевалило за 20 млн. Выходил в 2019 году на 5-е место в рейтинге влиятельности.

Личная жизнь

Заключила единственный союз, зарегистрированный в ЗАГС, с футболистом Дмитрием Тарасовым. Брак продлился менее пяти лет.

Начало совместной жизни в браке — 26 июня 2012 года. Союз завершился 30 декабря 2016 года.

В 2019 году прошла информация о возникшей близкой симпатии с Давидом Манукяном (блогером Давой). В начале 2021 года романтизм себя исчерпал.

Награды

2018 г. — специальная награда «Ольга Бузова года» на «Премии RU TB».

2018 г. — первая награда на «Премии Муз-ТВ» в номинации «Лучшая песня рунета».

2018 г. — награда в номинации «Ты просто Cosmo» на премии «Жара Music Awards 2019».

2019 г. — награда «Фан или Профан» на «Премии RU.TV».

2020 г. — три платиновые сертификации: альбомы «Под звуки поцелуев» и «Принимай меня», а также хит «Мало половин».

2020 г. — награда «Фан или Профан» от телеканала «RU.TV».

2022 г. — наградa в номинации «Media персона» на премии «Жара Music Awards 2022».

2022 г. — награда «Трендсеттер года» на премии «Жара Music Awards 2022».

2023 г. — награда «Шоу года» за концертное шоу «Вот она я» на премии «Жара Music Awards 2023».

2023 г. — платиновая сертификация за сингл «Верни» (цифровые продажи трека превысили 100 000 экземпляров).

2023 г. — две награды: «Инфлюенсер года» и «Видео года» на премии «Жара Media Awards».

2023 г. — первая награда в сольной карьере на фестивале «Песня года».



Дискография

«Под звуки поцелуев» (2017).

«Принимай меня» (2018).

«Вот она я» (2021).

Микстейпы

SWIPE (Remixes) — EP/ Релиз: 2030. Лейбл: Archer Music Production LL. Формат: цифровая дистрибуция.

Синглы

2011 г. — «Не забывай» (совместно с T-Killah);

2016 г. — «Всё для тебя» (совместно с Дмитрием Тарасовым); «Если…» (совместно с Клавой Кокой);

2017 г. — «Привыкаю», «Люди не верили», «Нам будет жарко» (совместно с Настей Кудри), «Мало половин», «Хит-парад», «Неправильная», «WI-FI»;