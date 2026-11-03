Атмосфера красоты

"Атмосфера красоты: советуют профессионалы" является заметным изданием о косметической индустрии и эстетической медицине. Сегодня "Атмосфера красоты" не имеет аналогов на издательском рынке, поскольку журнал занял новую нишу среди глянцевых изданий. Профессионалы эстетической медицины (знаменитые врачи-хирурги, известные дерматокосметологи и крупные дистрибьюторы профессиональной косметики) доступным языком рассказывают читателям - конечным потребителям профессиональных эстетических услуг - о самых интересных новинках и самых эффективных процедурах в косметологии. Маленький формат журнала делает его очень удобным в чтении на работе, дома, в салоне красоты, в самолете, в метро.

"Атмосфера красоты" - выбирай профессионалов!

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