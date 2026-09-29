Пистолет в детсаду: ребенок принес оружие в рюкзаке

Агентство Associated Press со ссылкой на полицию сообщило, что малолетний ребенок в американском штате Мичиган пронес в детский сад заряженный пистолет и достал его из рюкзака. Одного из его родителей задержали.

Инцидент произошел в понедельник на юго-востоке Мичигана. По данным агентства, задержанный родитель является сотрудником полиции. Принесенный пистолет не был служебным. Пострадавших в результате инцидента нет.

Предотвратить возможный несчастный случай помогла внимательность воспитателя. Она вовремя заметила находку. В полиции заявили, что не считают инцидент злонамеренным. Сотрудникам необходимо быть уверенными, что их оружие не может попасть в руки к кому-либо, кроме них самих.

В полиции добавили, что охрану детсада усилят. Рюкзаки детей будут досматривать. Конкретные меры и сроки их введения не уточняются. Не сообщается также, будут ли предъявлены обвинения задержанному родителю.

Официальной реакции администрации детского сада или местных властей на инцидент на момент публикации не поступало. Не уточняется также, сколько детей находилось в группе в момент происшествия.

Инциденты с оружием в школах и детсадах США происходят регулярно. По данным исследовательских организаций, ежегодно фиксируются сотни случаев. В 2025 году в стране произошло несколько громких инцидентов со стрельбой в учебных заведениях. Власти ряда штатов ужесточили правила хранения оружия. Однако полностью решить проблему не удается.

Мичиган — штат на северо-востоке США. В 2021 году здесь произошла стрельба в школе Оксфорда, погибли четыре ученика. После этого власти штата приняли законы о безопасном хранении оружия. Они требуют хранить оружие в сейфах или с блокировкой. Родителей, чьи дети получили доступ к оружию, могут привлекать к ответственности. Нынешний инцидент может стать проверкой этих норм.

Некоторые школы начали вооружать учителей огнестрельным оружием.

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