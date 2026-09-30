Российская пенсионерка потеряла миллионы из-за банды мошенников

В Петербурге осудили банду, из-за которой пенсионерка потеряла 3,5 млн рублей

В Петербурге огласили приговор банде из пяти человек, из-за действий которой пенсионерка лишилась 3,5 млн рублей. Всех участников преступления признали виновными в организованном мошенничестве в особо крупном размере.

По данным прокуратуры, в октябре 2024 года злоумышленники похитили денежные средства пожилой женщины. Потерпевшую обманом убедили, что она передает сбережения для «декларирования» с последующим возвратом.

По итогам разбирательства преступники получили от 3,5 до 5,5 лет колонии.

Также в пользу пенсионерки взыскали 2,78 млн рублей в счет возмещения материального ущерба и 250 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

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