В Чикаго женщина зарезала семилетнюю девочку посреди улицы

Семилетняя девочка погибла после нападения женщины с ножом в Чикаго

Семилетняя девочка погибла после нападения женщины с ножом в Чикаго. Подозреваемую задержали очевидцы, сообщает NBC Chicago.

Нападение произошло около 11:55 в субботу на улице South Cottage Grove Avenue в районе Ист-Чатем. По данным полиции, девочка шла по тротуару, когда незнакомая ей женщина подошла и несколько раз ударила ее ножом в спину.

Ребенка доставили в местную больницу, однако спасти ее не удалось. Свидетели после нападения бросились за подозреваемой и смогли задержать ее до прибытия полиции.

Женщине потребовалась медицинская помощь из-за травм, полученных во время задержания. Причина нападения пока неизвестна, обстоятельства произошедшего выясняются.

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