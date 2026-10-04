В Чикаго женщина зарезала семилетнюю девочку посреди улицы

Семилетняя девочка погибла после нападения женщины с ножом в Чикаго. Подозреваемую задержали очевидцы, сообщает NBC Chicago.
Нападение произошло около 11:55 в субботу на улице South Cottage Grove Avenue в районе Ист-Чатем. По данным полиции, девочка шла по тротуару, когда незнакомая ей женщина подошла и несколько раз ударила ее ножом в спину.
Ребенка доставили в местную больницу, однако спасти ее не удалось. Свидетели после нападения бросились за подозреваемой и смогли задержать ее до прибытия полиции.
Женщине потребовалась медицинская помощь из-за травм, полученных во время задержания. Причина нападения пока неизвестна, обстоятельства произошедшего выясняются.
Читать также: Nissan X‑Trail врезался в Mitsubishi и грузовик, водитель погиб
Ливни превратили испанский вокзал Сантс в затопленную ловушку