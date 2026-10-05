Девять человек спасли при крушении рыболовецкого судна

Два человека пропали после опрокидывания судна у берегов Южной Кореи

Рыболовецкое судно с 11 членами экипажа на борту перевернулось у берегов южнокорейского острова Чеджу. Двое человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство «Ренхап».

Инцидент произошел в понедельник в 03:04 по местному времени (21:04 мск). Находившиеся поблизости корабли оперативно оказали помощь и подняли из воды девятерых моряков. Все спасенные — иностранные граждане: восемь индонезийцев и один вьетнамец. Их состояние оценивается как стабильное.

По данным береговой охраны, в списке пропавших остаются капитан судна, гражданин Южной Кореи, и один индонезийский член экипажа. Власти направили к месту происшествия вертолеты и патрульные катера для проведения поисково-спасательной операции.

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