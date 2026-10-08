Раскрыты личности погибших при пожаре супругов в российском городе

112: погибшими при пожаре во Владивостоке оказались владельцы элитного ресторана

Погибшими при пожаре во Владивостоке оказались владельцы элитного ресторана. Об этом сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на экстренные службы.

Тела 66-летнего Александра и 42-летней Зинаиды были обнаружены сегодня под утро в помещении собственного заведения.

По данным следствия, супругов убили, после чего злоумышленники подожгли ресторан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура Приморского края.

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