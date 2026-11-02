Образование

В 1964 году окончила музыкальную школу по классу фортепиано и 8 классов средней школы N 496.

Закончила музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова (сегодня Государственный музыкально-педагогический институт им. М. М. Ипполитова-Иванова) дирижерно-хоровое отделение.

Закончила Российский институт театрального искусства — ГИТИС (1976-1981). Факультет эстрадного искусства, специальность – режиссура эстрады (1976 — 1981). Дипломным спектаклем стала концертная программа «Монологи певицы», где Пугачева выступила сразу автором сценария, режиссером и постановщиком.

Семья

Родителями будущей народной артистки СССР были Михаил Семенович Пугачев (1918-1982) и Зинаида Архиповна Одегова (1922-1986). В прессе за ними закрепилось определение “фронтовая семья”.

Зинаида Одегова родилась в поселке Углеуральский Пермского края. До войны училась в педагогическом училище. Во время Великой Отечественной войны работа в госпитале, училась на курсах санинструкторов. В 1942 году получила повестку и была направлена в Московскую часть ПВО. Служила в восьмом аэростатном отделе.

Михаил Семенович также был фронтовиком. В прессе упоминается его служба военным разведчиком. Во время Великой Отечественной войны Борис потерял глаз.

Брак вчерашние фронтовики заключили после окончания войны, хотя познакомилось еще во время военных действий. Первый родившийся в семье сын — Геннадий умер в возрасте до года от дифтерии. Вторым ребенком стала дочь, ее назвали Алла в честь любимой артистки Аллы Тарасовой. После того, как семья переехала в отдельную квартиру в Зонтичном переулке, на свет появился еще один ребенок — сын Евгений (1950-2011).

Зинаида не работала, была домохозяйкой, Борис работал хозяйственником, занимал руководящую должность на обувной фабрике, служил директором по сбыту. В 1963 году был арестован и получил срок три года с конфискацией имущества (в числе конфискованных ценностей оказался холодильник). В тюрьме отец будущей звезды провел полтора года. Сама Пугачева вспоминала, что ей, тринадцатилетней, было сложно понять, почему от семьи отвернулись многие вчерашние друзья.

В дальнейшем Алла Борисовна заявляла в интервью, что, по ее мнению, отец не был виновен в коррупции, просто попал под общую гребенку — в тот момент проводилась компания борьбы с хозяйственниками. В дальнейшем она хотела реабилитировать отца, но тот, не простивший обиды, отказался.

После ареста мать Пугачевой работала заместителем начальника кадров на местном заводе.

Алла Борисовна потеряла отца, когда ей было 33 года. Спустя четыре года от сердечного приступа скончалась Зинаида Архиповна. Могилы родителей Примадонны находятся на семейном захоронении на Кузьминском кладбище. Там же похоронен и младший брат Пугачевой Евгений, который умер в 2011 году, в возрасте 61 года.

В желтой прессе обсуждалась версия, что настоящим отцом Пугачевой, якобы, является некий Иосиф Бендецкий — возлюбленный Зинаиды Архиповны в военные годы. Но эта версия не имеет подтверждения, и, по всей видимости, является злым наветом недоброжелателей.

Карьера

Алла Пугачева занималась музыкой с пятилетнего возраста. Мать показала девочку педагогу и та обнаружила в Аллы абсолютный слух. В семь будущая звезда поступила в музыкальную школу №31 при музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова. Одновременно пошла в первый класс средней школы №496 г. Москвы.

Мать требовала, что Алла проводила за инструментом по три часа в день, причем даже в летний период времени.

Первые профессиональные записи Пугачевой относятся к 16-летнему возрасту. На втором курсе училища она отправляется на первые гастроли а составе группы Александра Левенбука и Александра Лившица. По возвращению делает первую профессиональную запись.

Первой песней в ее исполнении стала «Робот» на стихи Михаила Танича с трогательным призывом к механизму «стань человеком». Ее представили а эфире программы «С добрым утром».

В возрасте двадцати лет будущая звезда начала постоянно гастролировать по стране.

В 1966 относится начало сотрудничества Пугачевой с композитором Владимиром Шаинским. Песни «Как мне влюбиться», «Не спорь со мной» победили в конкурсе Всесоюзного радио на звание «Песни месяца». Песня «Дрозды» стала хитом сразу, как прозвучала в эфире. Через время Шаинский создал музыку для аудиосказки «Дважды два – четыре», где звучали голоса Аллы Пугачевой и Эдуарда Хиля. Следующим этапом карьеры певицы стали гастроли по Заполярью и крайнему Северу в составе агитбригады «Юность». Звучали три песни: «Единственный вальс», «Просто очень люблю», «Король, цветочница и шут». Фото: Лилия Шарловская

Из-за гастролей Пугачеву не допустили к выпускным экзаменам в 1968 году. Певица ушла преподавать музыку в среднюю школу№621. По воспоминаниям учеников Пугачевой, они мало уважали ее авторитет из-за юного возраста, дразнили «Алкой-кричалкой», а однажды даже задрали молодой учительнице юбку. Пугачева не отвечала им гонениями и всем ставила оценки не ниже четырех.

В июне 1969 года она сдала выпускные экзамены и получила диплом, став профессиональным дирижером.

Дальнейшая творческая карьера привела выпускницу в бригаду эстрадно-циркового училища, с которой Пугачева вновь отправилась на гастроли. Там же Алла познакомилась со своим первым мужем Миколасом Орбакасом, цирковым клоуном, и в 1969 году создала с ним семью. Следующим этапом творчества стала запись для фильма «Король-олень» дуэтом с Юрием Яковлевым.

В ближайшие годы Пугачева стремительно меняет оркестры:

Она солистка группы «Новый электрон».

Спустя год солистка «Росконцерта».

Далее эстрадный оркестр Ольга Лундстрема

В 1974 году становится солитской ВИА «Веселые ребята» под управлением Павла Слабодкина.

В 1972 году начинается сотрудничество с Ильей Резником, которое длится до середины 90-х.

В 1975 году Пугачева побеждает в международном песенном конкурсе «Золотой орфей», получив гран-при за исполнение песни «Арлекино». После трансляции конкурса по ТВ Пугачева становится популярной в СССР. Победа также придает ее имени некоторую известность за рубежом.

В 1976 году выступает на международном фестивале в Каннах с ВИА «Песняры». А также получает предложение от Микаэля Таривердиева сдалать записи песен к фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром».

В этом же году они записывает небольшой диск с «Веселыми ребятами» и покидает коллектив.

Следующий этап творчества – работа в оркестре под дирежерством Констангтина Орбеляна

Всего черед месяц второй супруг Пугачевой режиссер Александр Стефанович убеждает супруга перейти к собственной карьере. Алла оставляет коллектив.

Становится лауреатом фестиваля «Песня года – 76» с композицией «Очень хорошо». Ее приглашают вести «Голубой огонек». В новогоднем эфире исполняет песню «Мне нравится» вместе с Барбарой Брыльской.

Сольная карьера

1977—1978 годы. Начало сольной карьеры

В декабре 1976 года начинает выступать в сопровождении группы «Ритм» под управлением Александра Авилова, с музыкантами этого коллектива певица познакомилась на гастролях в Харькове. Сотрудничество продолжалось до