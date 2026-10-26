Детство и образование

Пелагея родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. Мать актрисы — Светлана — ранее была джазовой певицей, однако после потери голоса в результате затяжной болезни она стала работать режиссером и преподавателем актерского мастерства в одном из театров Новосибирска. Отца будущая артистка не знала — ее воспитывал отчим, который дал ей свою фамилию — Ханова. Свое необычное имя Пелагея получила следующим образом: при регистрации сотрудники ЗАГСа по ошибке посчитали редкое имя, которое выбрала ее мать в честь своей бабушки, производным от имени Полина, а потому детство Пелагея провела с «ненастоящим» именем в свидетельстве о рождении. Ошибка была исправлена только при получении паспорта, и только тогда артистка официально стала Пелагеей.

Пелагея поняла, что хочет стать артисткой, еще в детском саду: в четыре года она впервые вышла на сцену детского сада. Это обрадовало мать, которая решила, что ее дочь должна связать свою жизнь с музыкой, и поэтому она записала 8-летнюю Пелагею в Новосибирскую специальную музыкальную школу при городской консерватории. Там девочка впечатлила лидера группы «Калинов мост» Дмитрия Ревякина, который предложил выступить на вокальном проекте «Утренняя звезда». Благодаря этому Пелагея стала лауреатом престижного конкурса и обладательницей титула «Лучшей исполнительницы народной песни в России 1996 года».

В 1999 году, в 14 лет, Пелагея экстерном окончила школу и поступила в Российскую академию театрального искусства в Москве, которую она окончила с красным дипломом в 2005 году. В то же время у нее активно развивается музыкальная карьера.

Дискография

За свою карьеру Пелагея и ее группа «Пелагея» выпустили следующие музыкальные альбомы:

— «Любо» (сингл, 1999)

— «Пелагея. Не для тебя» (2002)

— «Пелагея» (2003, переиздан в 2012)

— «Репа (Репетиция) (2004)

— «Сингл» (сингл, 2006)

— «Девушкины песни» (2007)

— «Сибирский драйв» (2009)

— «Тропы» (2010).

Карьера на телевидении

Пелагея была наставницей следующих музыкальных телепередач:

— «Голос» (2012–2014, 2017)

— «Голос. Дети» (2014–2016)

— «Голос. 60+» (2018–2019)

— «Голос. Уже не дети» (2023). Фото: Соцсети

Награды

Пелагея является обладателем следующих наград:

— в 1996 году она стала обладателем звания «Лучший исполнитель народной песни в России» за победу в конкурсе победителей «Утренней звезды»

— в 2007 году она стала обладателем премии «Триумф», а также премии «Лучший рок-альбом года» и награды «За лучшее сведение» за альбом «Девушкины песни»

— в 2009 году она стала обладателем премии от «Нашего Радио» в номинации «Солистка года»

— в 2014 году указом главы Республики Ингушетия Юнус-бека Евкурова она стала обладателем премии «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия» за заслуги в развитии культуры, многолетнюю добросовестную работу

— в 2018 году она стала обладателем Российской национальной музыкальной премии «Виктория» (совместно с Бастой) за песню «Под палящим огнем», которая вошла в саундтрек к фильму «Т-34»)

— в 2020 году она стала заслуженной артисткой Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Личная жизнь

В 2010 году Пелагея вышла замуж за режиссера выходящего на телеканале ТНТ проекта Comedy Woman Дмитрия Ефимовича, с которым она познакомилась на выступлении КВН в 1997 году, когда ей было 11 лет. Однако в 2012 году они развелись.

В 2016 году стало известно о романе Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Не побоявшись отношений с женщиной старше себя, он познакомил возлюбленную с семьей и сделал ей предложение. Известно, что у Телегина есть сын Марк от гражданского брака с танцовщицей. 21 января 2017 года у пары родилась дочь Таисия, о чем счастливый отец узнал во время матча звезд КХЛ в Уфе.

В конце 2019 года Пелагея объявила о разводе с Телегиным, заявив в запрещенной в России социальной сети Instagram, что они будут поддерживать хорошие отношения ради дочери. Причиной развода стала измена Ивана Телегина с наследницей российского миллионера и будущей женой спортсмена Марией Гончар. Также Пелагея обвинила Телегина в том, что он скрывал семейный бюджет и имущество, а также перестал финансово поддерживать карьеру певицы и общаться с дочерью. В 2020 году Пелагея подала на развод и в суд на бывшего супруга. Судебные разбирательства завершились в пользу певицы, которой Телегин должен выплачивать алименты — около 1 млн рублей, или четверть от всей своей зарплаты, а также вернуть все сокрытые денежные средства. Пелагея и Иван развелись в 2020 году. Фото: Global Look Press

Политические взгляды

Пелагея поддерживает текущую политику Российской Федерации. В 2014 году, в день России, она выступила в Ялте, которая, как и весь Крым, вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума. В 2018 году она выступила на открытии Крымского моста, который соединяет Крым с Краснодарским краем и остальной Россией. В 2021 году певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России на стадионе «Лужники», а в 2022 году она выступила на фестивале «Солдатский конверт» в Ставрополе, посвященном специальной военной операции. В январе 2023 года Украина ввела против нее санкции за поддержку специальной военной операции на территории Украины и за посещение российского Крыма.

ФИО: Ханова Пелагея Сергеевна

Знак зодиака: Рак

Рост: 163 см

Вес: 57 кг

Дата рождения: 14 июля 1986 года