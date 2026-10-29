Сергей Нарышкин -- российский государственный, политический и военный деятель. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Постоянный член Совета безопасности Российской Федерации.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Семья и детские годы

Родители Сергея Нарышкина были служащими. По данным СМИ, семья будущего государственного деятеля испытала на себе все ужасы блокады Ленинграда. Его дедушка работал на оборонном предприятии, где трудился до последнего — скончался в 1942 году от голода. Будущий отец Нарышкина также чуть не умер от истощения, но ему повезло: его жизнь спасла родственница, которая жила в пригороде и сумела привезти половину мешка картофеля.

Детские годы будущего главы СВР прошли в достаточно скромной обстановке: семья жила в небольшой квартирке напротив Михайловского замка. Лето ребенок часто проводил во Всеволожске Ленинградской области.

Образование

Учился в петербургской школе №190 с художественно-эстетическим уклоном. Учителя припоминали в дальнейшем, что учился Нарышкин на одни пятерки — был отличником.

В 1978 году окончил Ленинградский механический институт ЛМИ (ныне Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф.Устинова) по специальности «инженер-радиомеханик».

В 1980 г. — двухгодичный факультет Высшей школы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР им. Ф.Э.Дзержинского (ныне Академия ФСБ России).

В 1985 г. — Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю.В.Андропова (ныне Академия внешней разведки).

В 1997 г. — Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по специальности «экономист».

Владеет английским и французским языками. Доктор экономических наук.

В 2004 г. в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме «Иностранные инвестиции в России как фактор экономического развития».

В 2010 г. в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов защитил докторскую диссертацию на тему «Иностранные инвестиции и развитие экономики России». Фото: kremlin.ru

Карьера

В 1978 г. — секретарь комитета комсомола ЛМИ.

С 1980 г. служил в Комитете государственной безопасности СССР.

В 1982 г. был назначен помощником проректора Ленинградского политехнического института. В качестве эксперта Государственного комитета по науке и технике работал в аппарате экономического советника посольства СССР в Бельгии.

С 1992 года возглавлял один из отделов комитета по экономике и финансам мэрии Санкт-Петербурга.

В 1995 году перешел на работу в петербургский Промстройбанк на должность начальника отдела внешних инвестиций.

С января 1997 года работал в правительстве Ленинградской области в качестве начальника Департамента инвестиций.

В 1998 году назначен главой Комитета по внешнеэкономическим и международным связям правительства Ленинградской области.

В 2004 году занял должность заместителя начальника Экономического управления Президента Российской Федерации, а с марта 2004 года назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

С 13 сентября 2004 года — руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации — министр Российской Федерации.

С 15 февраля 2007 года — руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации — заместитель председателя Правительства Российской Федерации.

С мая 2008 года — руководитель Администрации Президента Российской Федерации.

С 21 декабря 2011 года — председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

22 сентября 2016 года Президент России Владимир Путин назначил Сергея Евгеньевича Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки Российской Федерации с 5 октября 2016 года.

Судьбоносным для Сергея Евгеньевича стало знакомство в 1980 году с будущим Президентом РФ Владимиром Путиным, которое произошло в Ленинградском управлении КГБ — в этом году Сергей начал свою службу в разведуправлении.

СВР

22 сентября 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки. Он вступил в должность 5 октября, сменив на этом посту бывшего премьера Михаила Фрадкова.

По информации на конец 2024 года, Сергей Нарышкин продолжает занимать пост директора Службы внешней разведки.

Пост вице-премьера

Пост вице-премьера Российской Федерации Сергей Евгеньевич занимал с 15 февраля 2007 года по март 2008 года. Он курировал административную реформу, а также вопросы государственной службы. В зоне его ответственности находилась внешняя экономика и таможенно-тарифное регулирование.

Должность руководителя Администрации Президента

Пост руководителя Администрации Президента РФ Нарышкин занимал с 12 мая 2008 года по 20 декабря 2011 года, сменив Сергея Собянина — своего предшественника на этой должности.

Спикер Госдумы

Сергей Евгеньевич работал и в законотворческой деятельности. Пост председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва он занимал с 21 декабря 2011-го по 5 октября 2016 года.

Нарышкин и Лужков

Отношения между ныне покойным экс-мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым и Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным можно было охарактеризовать как напряженные. В свое время конфликты между ними вышли в публичную плоскость.

В 2011 году Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова к руководителю Администрации Президента РФ Сергею Нарышкину о защите чести и достоинства и выплате компенсации в размере 1 млн рублей.

Поводом для подачи иска стало заявление, которое до этого сделал Сергей Нарышкин. Тогда он заявил журналистам, что Юрий Лужков крайне неэффективно управлял городом, и его окружение допустило «запредельный уровень коррупции».

Нарышкин иска Лужкова не признал, хотя не отрицал, что слова о коррупции в адрес экс-мэра были сказаны. Фото: Лилия Шарловская

Научные работы

Председатель Российского исторического общества

Председатель попечительского совета некоммерческой организации «Фонд современной истории».

Доктор экономических наук, автор 47 научных работ.

Некоторые из научных работ:

2004 год — научная работа «Иностранные инвестиции в Россию как фактор экономического развития».

2005 год — «Иностранные инвестиции (региональный аспект)».

2007 год — Сергей Евгеньевич выпустил работу под названием «Иностранные инвестиции и ключевые направления развития российской экономики».

2009 год — «Привлечение иностранных инвестиций: экономическая стратегия и развитие регионов России».

Есть у Нарышкина и статьи в различных журналах. Например, в 2013 году в журнале «Проблемы современной экономики» выходит статья под названием «Евразийская интеграция: новые горизонты». В этой статье рассматриваются очередные задачи по созданию Евразийского экономического союза и роль Евразийской экономической комиссии как наднационального органа регулирования интеграционных процессов.

Санкции

C 20 марта 2014 года находится под санкции США.

21 марта 2014 год был внесен в санкционный список всех стран Евросоюза.

Также попал под санкции Канады, Швейцарии и Австралии.

Позднее был внесен в санкционные списки Японии, Украины и Новой Зеландии.

В 2018 году посетил США для консультаций относительно борьбы с терроризмом.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала ситуацию, когда директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин въехал в Соединенные Штаты, находясь под визовыми санкциями. Науэрт заявила, что в случаях, когда дело касается национальных интересов США, американские власти могут «делать исключения».

Бизнес

Официальной информации о бизнесе Сергея Нарышкина нет.

Интересный факт

Из СМИ можно узнать интересный нюанс: в 2017 году в кабинете Сергея в штаб-квартире Службы внешней разведки Российской Федерации не было компьютера. Нарышкин объяснил это тем, что кабинет был особым и надежно защищен от чужих ушей и глаз.

Семья

Сергей Евгеньевич придерживается крайне традиционных ценностей. Вот уже много лет он состоит в браке с женой Татьяной Нарышкиной (в девичестве Якубчик). С ней он познакомился еще во время студенчества. После выпускного пара сыграла свадьбу. Общие знакомые Нарышкиных отмечали, что Сергей всегда очень трепетно относился к возлюбленной. После резкого старта карьеры на все мероприятия он приходит только с супругой.

У супружеской пары есть двое детей.

В 1978 году у Нарышкиных родился сын Андрей, который на текущий момент занимает пост генерального директора компании ЗАО «Энергопроект».

В 1988 году родилась дочь Вероника, которая связала свою жизнь с плаванием. Очевидно, что любовь к этому виду спорта у нее от отца.

Она стала ма