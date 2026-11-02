Родился 21 июня 1958 г., Няксимволь, Березовский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Тюменская область, РСФСР, СССР — советский и российский государственный и политический деятель. Третий мэр Москвы (с 21 октября 2010 года).

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Кандидат юридических наук.

Семья

Прадед — Александр Уланов — родом из деревни Кичигино Челябинской области.

Дед — Николай Уланов — воевал в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах, полный кавалер георгиевского креста, командир взвода у Буденного. В середине 1930-х годов был раскулачен и отправлен в ссылку в Няксимволь.

Дед Собянина по отцовской линии — Федор Собянин — был старообрядцем, долгожителем (прожил более 100 лет). Имел пятерых сыновей. Двое — Герасим и Петр — не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны. Двое — Иван и Филипп — вернулись с фронта живыми. Отец будущего мэра Москвы Семен не призывался на фронт по возрасту.

Отец — Семен Федорович — родился в Няксимволе, имел неоконченное среднее образование. С начала 1950-х годов возглавлял сельсовет Няксимволя Березовского района Ханты-Мансийского национального округа.

1967 год — переезд в райцентр Березово, отец возглавил маслозавод.

В конце 1990-х годов переезд в Тюмень.

Мать — Антонина Николаевна — казачка с Урала. Работала бухгалтером сельсовета села Няксимволь, а с 1967 года — экономистом маслозавода в Березове.

В семье родилось трое детей — старшие дочери Наталья и Людмила и младший сын Сергей. Фото: Геннадий Черкасов

Детство и школьные годы

Сергей Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района Ханты-Мансийского национального округа.

В 1967 году — переезд с семьей в райцентр Березово. В 1975 году окончил березовскую среднюю школу, после чего переехал в Кострому к сестре Людмиле. В детстве отличался целеустремленностью, имел качества лидера, был спортивным.

Образование

Механический факультет Костромского технологического института (окончание — 1980 г.). Специальность — «Технологии машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Диплом с отличием.

В 1989 году окончил Ульяновский филиал Всесоюзного юридического заочного института.

Начало карьеры

1980 год — инженер на Костромском заводе деревообрабатывающих станков (по распределению).

1980 год — Челябинский трубопрокатный завод.

В 1980–1981 гг. слесарь в механическом цехе на инструментальном участке, бригадир токарей Челябинского трубопрокатного завода.

В 1981–1982 гг. — мастер цеха Челябинского трубопрокатного завода, комсомольский организатор цеха.

С 1982 по 1984 год — заведующий отделом комсомольских организаций Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска.

Административная карьера

Глава администрации Когалыма (14 декабря 1991 г. — 12 марта 1993 г.).

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа (6 апреля 1994 г. — 14 января 2001г.).

В январе 1996 года стал членом Совета Федерации, в феврале 1996-го — членом, а в июле 1998-го — председателем Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

Губернатор Тюменской области (26 января 2001 г. — 14 ноября 2005 г.).

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации Владимира Путина (14 ноября 2005 г. — 7 мая 2008 г.).

Во время президентских выборов 2008 года возглавлял предвыборный штаб Дмитрия Медведева.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации — руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации (в ранге вице-премьера РФ (12 мая 2008 г. —21 октября 2010 г.).

Мэр Москвы (с 21 октября 2010 года).

7 ноября 2010 года Дмитрий Медведев включил Собянина в состав Совета Безопасности РФ в качестве члена Совета, одновременно исключив из состава постоянных членов Совета. Собянин стал первым мэром Москвы, вошедшим в Совет Безопасности.

С 22 февраля по 3 октября 2013 года — член президиума Госсовета РФ. Фото: AP

Политическая карьера

Один из лидеров партии «Единая Россия», входит в ее Высший совет, член президиума московского Регионального совета партии.

С марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».

За поддержку СВО России на Украине находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Москва

9 октября 2010 года Собянин был включен в список четырех кандидатов на пост мэра Москвы, которых «Единая Россия» предложила Дмитрию Медведеву, тогда занимавшему пост Президента РФ.

15 октября Медведев внес кандидатуру Собянина в Мосгордуму.

21 октября депутаты Мосгордумы тайным голосованием (32 парламентария проголосовали «за», 2 — «против») утвердили Собянина в должности мэра на ближайшие пять лет. В тот же день президент освободил его от должности заместителя председателя Правительства — руководителя Аппарата Правительства.

8 сентября 2013 года вышел на досрочные выборы в статусе самовыдвиженца и был избран на пост мэра, набрав 51,37% голосов при явке 32,03% (всего 1 193 178 голосов).

9 сентября 2018 года Сергей Собянин был переизбран на третий срок, набрав 70,17% голосов при явке 30,89% (всего 1 582 355 голосов).

11 сентября 2023 года был переизбран на пост мэра, набрав 76,39%, или 2 499 114 голосов.

Достижения на посту мэра

Значительным образом расширил территорию столицы за счет присоединения части юго-запада Московской области. С 1 июля 2012 года площадь Москвы увеличилась в 2,4 раза, а население выросло на 250 тысяч.

Транспортная политика

Для того чтобы решить кризис транспортной системы (по словам Собянина, «самый видимый дисбаланс в развитии Москвы»), были введены платные парковки в центре Москвы, которые за год оказались расширены до границ Третьего транспортного кольца, а также появились на 25 улицах за его пределами. Это позволило, по данным аналитиков компании «Яндекс», ускорить движение машин на 7–10% между Садовым кольцом и ТТК.

В 2017 году Москва была исключена из топ-10 городов с самыми загруженными дорогами по версии рейтинга TomTom.

Одновременно Собянин уделял большое внимание развитию городского транспорта:

В 2011 году Сергей Собянин подписал распоряжение о закупке на 2011–2012 гг. свыше 2100 автобусов модификаций 5292.21 и 5292.22.

С 2011 года им была реализована программа внедрения скоростных автобусных маршрутов по выделенным полосам для движения общественного городского транспорта.

В 2012 году Собянин объявил о планах построить 70 новых станций Московского метрополитена. Принятая программа развития Московского метрополитена стоила около 1 триллиона рублей и предусматривала строительство 76 станций и более 150 км линий.

Несколько новых станций — «Жулебино», «Новокосино», «Котельники» и «Румянцево» — расположены за пределами МКАД.

Программа включает как продление существующих линий, так и строительство новых, в том числе второй большой кольцевой линии метро (третий пересадочный контур).

10 сентября 2016 года в присутствии Сергея Собянина и Владимира Путина было открыто движение электропоездов по Московскому центральному кольцу (МЦК МЖД), включающему 31 остановочный пункт с пересадками на 10 линий метро и 9 радиальных направлений железной дороги.

Система городского электропоезда МЦК интегрирована с Московским метро по оплате проезда и пересадкам, что создает единое с метрополитеном пространство. К маю 2017 года МЦК воспользовались более 62 млн пассажиров.

В октябре 2016 года в центральных районах города была запущена «Магистраль» — программа оптимизации маршрутной сети общественного транспорта и реорганизация маршрутов магистрального, межрайонного и социального значения.

С приходом Собянина в столице активизировались работы по ремонту дорог. В 2011 году мэр заявил о необходимости раз в 3 года полностью перекладывать асфальт на дорогах, при этом подрядчики дают городу трехлетнюю гарантию за свой счет.

В 2011–2015 годах в Москве было построено 400 км новых дорог. В том числе была проведена реконструкция Варшавского, Каширского, Можайского, Ленинградского, Ярославского шоссе, Бала