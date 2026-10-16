Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1963 года в Батуми, городе на побережье Черного моря (территория Грузии, входившая в те годы в СССР). При рождении его назвали Валерианом, но сам он предпочитал имя Валерий. На родине будущий певец окончил музыкальную школу по классу фортепиано, высшее образование получил в Николаеве (современная Украина). В конце 1980-х годов Валерий и его старший брат Константин отправились в Москву делать музыкальную карьеру.

Валерий Меладзе до 2022 года был одним из наиболее востребованных фигур российской поп-сцены. Также он известен как телеведущий и продюсер.

Образование

В 1988 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С.О.Макарова. Специальность, указанная в дипломе, — «Инженер-механик по судовым энергетическим установкам» (сейчас это учебное заведение называется Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова).

6 лет спустя успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по технической специальности. Фото: Лилия Шарловская

Семья

Родители Валерия — Шота Константинович и Нелли Акакиевна Меладзе — были инженерами. Оба любили петь, а мать немного играла на фортепиано. Также у певца есть:

старший брат Константин, композитор, автор музыки к большинству его хитов;

младшая сестра Лиана, музыкальный продюсер.

Карьера

На II курсе Валерий попал на репетицию институтского ансамбля «Апрель», в котором его старший брат Константин играл на клавишных и делал аранжировки песен. Вскоре он занял место вокалиста. В конце 1980-х годов Анатолий Дейнега, барабанщик рок-группы «Диалог», услышал «Апрель» на танцах в Николаеве и предложил братьям попробовать себя на профессиональной сцене.

В составе «Диалога» Валерий и Константин записали два альбома — «Посредине мира», масштабную рок-сюиту на стихи А.Тарковского, и «Осенний крик ястреба». Константин играл на клавишных, а Валерий практически полностью заменил у микрофона предыдущего вокалиста группы Кима Брейтбурга.

Но братьям хотелось заниматься более простой и популярной музыкой. Они покинули «Диалог» и в 1995 году представили поп-альбом «Сэра». В него вошли несколько переаранжированных песен «диалоговского» периода и совершенно новые композиции. Основным хитом стала песня «Сэра», которая ротировалась на всех ведущих радиостанциях России и принесла Валерию Меладзе первую премию «Песня года».

Далее последовали другие успешные пластинки — «Последний романтик», «Самба белого мотылька». Последний на сегодняшний день полноформатный альбом записан в 2008 году под названием «Вопреки». Далее выпускались только синглы, работы 2010–2015 годов объединены на пластинке «Мой брат».

К концу 1990-х годов Валерий Меладзе стал одним из ведущих представителей российской поп-сцены. Он не только выступает с концертами, но и продюсирует различные группы, становится членом жюри престижных конкурсов. В 2015 году к 50-летнему юбилею певца компания Velvet Music, выпускавшая его альбомы, создала уникальный релиз. 14 исполнителей, среди которых Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Ёлка, записали кавер-версии его композиций. Альбом «ВМ от VM» на физическом носителе был выпущен в единственном экземпляре и вручен юбиляру. Но его можно услышать в цифровом формате.

Телепроекты

Первое появление Валерия Меладзе на телеэкране произошло в 2004 году. Совместно с актрисой Русланой Писанкой он вел передачу «Страна советов».

Также его можно было увидеть в различных музыкальных телешоу в качестве наставника:

2005 — «Секрет успеха»;

2017 — «Голос. Дети»;

2018 — «Голос 60+».

Награды

Звания Валерия Меладзе:

заслуженный артист Автономной Республики Крым — 2005 год. Получено, когда Крым входил в состав Украины;

заслуженный артист Российской Федерации — 2006 год;

народный артист Чеченской республики — 2008 год.

Первую музыкальную премию Валерий получил в 1995 году за песню «Сэра». Является обладателем многочисленных премий «Песня года», «Овация», «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», «Премия RU.TV».

В 2004 году занял первое место в категории «Лучшая песня» на MTV Russia Music Awards 2004 с композицией «Притяжения больше нет», исполненной совместно с группой «ВИА Гра». Фото: соцсети

Фильмография

1996 — «Умереть от счастья и любви»

1996 — «Старые песни о главном-2»

1997 — «Старые песни о главном-3»

2001 — «Женское счастье»

2002 — «Золушка»

2004 — «Сорочинская ярмарка»

2006 — «Звездные каникулы»

2006 — «Первый дома»

2008 — «Тариф Новогодний»

2010 — «Дед Мороз всегда звонит трижды»

2014 — «Веселые ребята»

2021 — «Музыкальная интуиция»

Блогерство

У исполнителя есть официальный сайт http://meladze.com/

Социальные сети:

В Instagram(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) — @meladzevalerian, подписаны более 500 000 человек;

На YouTube — https://youtube.com/@meladzeofficial, 111 000 подписчиков;

В Telegram — https://t.me/s/meladze_official, более 19 000 подписчиков.

Личная жизнь

В 1989 году начинающий певец женился на Ирине Ивановне Малухиной, с которой познакомился в институте. Вскоре они развелись для оформления фиктивной прописки в Москве, а в 1998 году опять поженились. Брак завершился разводом в 2012 году. От этого брака у Валерия Меладзе трое дочерей — Инга, София и Арина. София вышла замуж, у нее есть сын Георгий.

В 2014 году певец женился на Альбине Борисовне Джанабаевой, вокалистке украинской группы «ВИА Гра», которую он продюсировал. Она также известна как актриса кино и театра. У Валерия и Альбины родились сыновья Константин и Лука, дочь Агата.

Политические взгляды

В 2003 году стал членом партии «Единая Россия», однако в активной политической деятельности не участвовал. По собственному признанию, он даже не платил партийные взносы.

В 2017 году принял приглашение занять место в Общественной палате города Красногорска. В 2020 году певца переизбрали, его включили в комиссию по общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции.

В 2018 году Меладзе принял участие в выборах Президента России в качестве доверенного лица одного из кандидатов, Бориса Титова.

В феврале 2022 года певец заявил о несогласии с СВО на Украине. Он покинул Россию и не выступает на ее территории.

ФИО: Меладзе Валерий Шотаевич

Знак Зодиака: Рак

Рост: 183 см

Дата рождения: 23.06.1963

Вес: 95 кг