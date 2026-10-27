Семья

Когда Юлии исполнилось три года, ее родители расторгли брак. Отец, Владимир Абрамович Григян, покинул семью.

Мать, Людмила Николаевна Телегина, трудившаяся диспетчером в таксомоторном парке, самостоятельно занималась воспитанием дочери.

Детство

Девочка родилась в украинском городе Днепропетровске. Ранние годы Юлии проходили в стесненных жилищных условиях, ощущалась постоянная нехватка средств.

Интересы

Среди увлечений Юлии Тимошенко значатся плавание, игра в теннис и прослушивание классической музыки, причем особое предпочтение она отдает произведениям Вивальди. Помимо этого, есть информация о том, что в юношеские годы Тимошенко серьезно занималась как спортивными бальными танцами, так и художественной гимнастикой.

В 2021 году появились сведения о том, что Юлия Тимошенко попробовала себя в роли рок-музыканта, обнародовав видеозапись, на которой она демонстрирует игру на барабанах. Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global look press

Образование

В 1977 году Юлия Тимошенко завершила обучение в средней школе №75 города Днепропетровска.

В школьные годы Юлия демонстрировала неплохие результаты, однако повышенного интереса к учебным дисциплинам не проявляла. Вместо учебы девочка отдавала предпочтение спорту: в юном возрасте Юлия увлеклась художественной гимнастикой, и наставники предсказывали ей блестящую спортивную карьеру.

Не сумев освоить программу факультета автоматики-телемеханики в Днепропетровском горном институте, Тимошенко была исключена с первого курса. Однако Юлия не отчаялась и сменила род деятельности, поступив на экономический факультет Днепропетровского государственного университета, который успешно окончила, получив диплом с отличием.

В 1999 году Юлия Тимошенко стала обладателем ученой степени кандидата экономических наук, успешно защитив диссертацию, посвященную вопросам государственного регулирования налоговой системы.

Начало карьеры

В политику Юлия Тимошенко попала через бизнес. С 1984 по 1989 год трудилась в должности инженера-экономиста на Днепропетровском машиностроительном заводе имени Ленина. Впоследствии, с 1989 по 1991 год, занимала пост коммерческого директора в молодежном центре «Терминал», расположенном в Днепропетровске. После этого, в период с 1991 по 1995 год, осуществляла деятельность в качестве коммерческого, а затем и генерального директора корпорации «Украинский бензин».

Начиная с ноября 1995 года возглавила промышленно-финансовую корпорацию «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), занимая должность президента. Основным направлением деятельности ЕЭСУ являлись поставки энергоносителей.

Самостоятельный путь в политической карьере

В декабре 1996 года, одержав победу на выборах по одномандатному округу в Кировоградской области, она стала депутатом Верховной рады II созыва, что привело к ее уходу из ЕЭСУ.

В середине 1997 года заняла руководящую позицию во Всеукраинском объединении «Громада», которое возглавлял бывший премьер-министр Павел Лазаренко. В марте 1998 года, будучи избранной от «Громады» в Верховную раду III созыва, она стала председателем комитета по бюджету. В январе 1999 года заявила о выходе из рядов «Громады».

В марте 1999 года ею была основана и возглавлена депутатская фракция «Батькивщина». В июле 1999 года была создана политическая партия «Всеукраинское объединение «Батькивщина», официально зарегистрированная в сентябре того же года. 18 декабря того же года Юлия Тимошенко была избрана лидером этой партии.

В декабре 1999 года она получила должность вице-премьер-министра в правительстве Виктора Ющенко, где отвечала за топливно-энергетический сектор.

19 января 2001 года она была освобождена от должности вице-премьера, а 13 февраля была арестована.

В марте 2002 года она была избрана в Верховную раду IV созыва по списку своего избирательного блока. Блок Юлии Тимошенко (БЮТ), включавший партии «Батькивщина», «Собор» и Украинскую социал-демократическую партию, получил на выборах 7,26% голосов избирателей.

«Оранжевая революция»

В период с ноября 2004 по январь 2005 года Тимошенко играла ключевую роль в «оранжевой революции» — серии протестов, организованных в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Виктора Ющенко. Эти события 2004 года, известные как первый Майдан на Украине, вызвали социальный раскол и затяжной политический кризис, который впоследствии привел к вооруженному конфликту в Донбассе.

После победы Ющенко на переголосовании президентских выборов 26 декабря 2004 года Тимошенко временно исполняла обязанности премьер-министра Украины в январе-феврале 2005 года. Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Должность премьер-министра Украины

4 февраля 2005 года она была официально назначена премьер-министром Украины. Однако из-за экономических трудностей и разногласий с президентом 8 сентября 2005 года Виктор Ющенко отправил правительство Тимошенко в отставку.

В марте 2006 года Юлия Тимошенко прошла в Верховную раду V созыва по списку БЮТ, который занял второе место на выборах, набрав 22,29% голосов. После провала попытки сформировать коалицию парламентского большинства с блоком «Наша Украина» и фракцией Социалистической партии Украины Тимошенко возглавила оппозиционную парламентскую фракцию БЮТ.

Внеочередные выборы в украинский парламент в сентябре 2007 года вновь привели ее в Раду VI созыва по списку БЮТ. По результатам голосования блок, набрав 30,71% голосов, сформировал вторую по величине парламентскую фракцию. В ноябре того же года БЮТ объединился в коалицию с лояльным к президенту блоком «Наша Украина — Народная самооборона». Получив парламентское большинство, коалиция 18 декабря 2007 года повторно назначила Юлию Тимошенко на пост премьер-министра.

В начале 2010 года она выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах от партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина». В первом туре, прошедшем 17 января 2010 года, Тимошенко получила поддержку 25,05% избирателей. Во втором туре, 7 февраля 2010 года, она уступила лидеру Партии регионов Виктору Януковичу, набрав 45,47% голосов против 48,95%.

3 марта 2010 года Верховная рада выразила вотум недоверия правительству во главе с Юлией Тимошенко, а 11 марта освободила ее от должности премьер-министра. 9 марта 2010 года на собрании народно-патриотических сил Тимошенко была избрана лидером объединенной демократической оппозиции.

Ранее уголовное преследование

Первый опыт пребывания Юлии Тимошенко в следственном изоляторе произошел еще во времена президентства Леонида Кучмы, в 2001 году. Ей инкриминировали незаконный ввоз газа и проведение сомнительных финансовых операций.

Тимошенко провела под стражей 42 дня, после чего была освобождена. Печерский районный суд Киева признал выдвинутые обвинения необоснованными и отменил решение о ее заключении. В 2005 году все судебные разбирательства в отношении Тимошенко были прекращены постановлением Верховного суда страны.

Арест Тимошенко состоялся 13 февраля 2001 года. Причиной послужили обвинения в незаконном переводе денежных средств на банковские счета в Швейцарии, принадлежавшие экс-премьер-министру Павлу Лазаренко, и в контрабандных поставках газа, осуществлявшихся в период с 1996 по 1997 год. Юлия Тимошенко была заключена в Лукьяновский СИЗО в Киеве, где находилась на протяжении 42 дней.

Срок при Викторе Януковиче

Судебное преследование Юлии Тимошенко развернулось во время пребывания Виктора Януковича на посту президента. Начиная с мая 2010 года против нее было инициировано несколько уголовных производств. Основная часть этих дел была обусловлена итогами проверки работы правительства Тимошенко, созванного во второй раз.

В апреле 2011 года Генеральная прокуратура Украины открыла против нее уголовное дело, обвиняя в злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Российской Федерацией в 2009 году. В августе того же года ее взяли под стражу, а в октябре суд вы