Мбаппе снова может покинуть сборную раньше времени: с кем он проведет остаток перерыва, мы знаем

Килиан Мбаппе вновь травмировался в сборной. Накануне матча Лиги наций с Италией капитан французов пропустил общую тренировку и остался на восстановительных процедурах. В сети уже вывели формулу поведения футболиста: Мбаппе «ломается» ровно тогда, когда что-то идет не по его сценарию. Осенью Зидан переставил его на фланг, отдав центр атаки Дембеле, и после гола Турции колено Мбаппе тут же отказало, а сборную форвард покинул раньше срока. Если история повторится и Килиан снова уедет «восстанавливаться», искать его, пожалуй, стоит не в лазарете «Реала», а в компании возлюбленной.