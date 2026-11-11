Дата обновления страницы: 11.11.2026
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Французский футболист, фееривший в составе мадридского "Реала". Однако большинству обычных людей, а любителям спорта, известен прежде всего за свой удар в финале чемпионата мира-2006. Правда, тот удар был не ногой, и не по футбольному мячу: грудь Марко Матерацци пострадала от головы Зидана.