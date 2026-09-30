Стало известно, сколько сбито за ночь украинских БПЛА

Над регионами России за ночь сбили 384 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные силы российской ПВО сбили 384 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем, проинформировали в Минобороны РФ.

С 20.00 мск 29 сентября до 8.00 мск 30 сентября дежурными силами перехвачены и уничтожены 384 украинских дрона, говорится в сообщении военного ведомства.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Костромской, Курской, Пензенской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, республиками Башкортостан, Крым, Татарстан, Пермским краем и над акваторией Черного моря.

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