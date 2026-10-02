Япония объявила новые санкции против России

Япония объявила новые санкции в отношении России, следует из документа, опубликованного японскими властями.

Санкции установлены против 33 российских компаний и 9 граждан, говорится в документе.

Также санкциям подверглись 4 компании из Турции и ОАЭ.

Ограничительные меры объявлены в отношении 35 судов, которые, как утверждают японские власти, якобы связаны с РФ.

Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: "Не рой другому яму – сам в нее попадешь" и "Куплю билет и не поеду назло кондуктору".

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