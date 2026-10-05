Суд Мадрида отказался снести лагерь протестующих

Высший суд Мадрида (TSJM) не стал обязывать представительство центрального правительства срочно ликвидировать палаточный лагерь на площади Пуэрта‑дель‑Соль. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

Лагерь разбили участники протеста, выступающие за право на жильё на фоне острого жилищного кризиса. Региональное правительство под руководством Исабель Диас Аюсо требовало экстренного сноса лагеря, однако суд счёл, что принять такое решение с соблюдением всех гарантий невозможно без предварительного учёта позиции генеральной администрации государства.

Суд предписал представительству правительства в Мадриде представить свои возражения до утра среды — после этого инстанция продолжит рассмотрение требования региональных властей.

Протестное движение в столице активизировалось после громкого случая выселения 87‑летней Марикармен Абаскаль. Палаточный лагерь, разбитый участниками одной из демонстраций на Пуэрта‑дель‑Соль, со временем превратился в ключевой центр акций протеста.

Напомним, 2 октября конгресс депутатов (нижняя палата испанского парламента) отклонил оба декрета, ранее одобренных правительством.