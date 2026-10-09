Черногория начала «европейский путь» с ареста Михаила Звинчука

В Черногории задержали автора телеграм-канала «Рыбарь», российского военного блогера Михаила Звинчука. Видимо, именно это Подгорица имеет в виду, заявляя, что идет «европейским путем».

По информации черногорских СМИ, задержание состоялось утром 9 октября в городе Рисан. Отмечается, что вместе с ним черногорская полиция задержала его супругу Валерию Звинчук и ещё троих человек.

По данным публикаций, власти Великобритании и США считают Звинчука ключевой фигурой, причастной к вредоносной гибридной деятельности. Блогер находится под санкциями Великобритании и внесён Госдепартаментом США в список лиц, «причастных к операциям по оказанию вредоносного влияния на избирательный процесс в США».

Как подчеркивают журналисты, Госдепартамент в рамках программы «Награда за справедливость» предлагает до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит выявить или установить местонахождение иностранных участников, причастных к вмешательству в выборы в США, либо поможет предотвратить подобные действия.

Информацию о задержании подтвердил премьер-министр Черногории Милойко Спаич. «Мы предупреждали, что попытки гибридного воздействия и дестабилизации Черногории не прекращаются и сопровождают наш европейский путь. Сейчас не время для поспешных заявлений, но и не время для наивных выводов», — написал политик в соцсетях. Напомним, что Черногория с 2010 года является кандидатом на вступление в Евросоюз. В рамках приведения национального законодательства в соответствие с визовой политикой ЕС Черногория с 1 ноября 2026 года вводит визы для граждан России, Белоруссии и Турции.

Видимо, европейский путь обязательно предусматривает арест россиян. Причем не только по запросу США. Стоит вспомнить последние громкие случаи.

Так, в конце 2025 года в Польше задержали российского ученого Александра Бутягина. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши взяли его прямо в варшавской гостинице. Основанием стал международный ордер на арест, выданный Генеральной прокуратурой Украины. Киев обвинил археолога в незаконном проведении поисковых работ на объектах археологического наследия и повреждении памятников истории. Он провёл в тюрьме почти пять месяцев. К счастью, в 2026 году он вернулся в Россию в рамках обмена.

Похожая ситуация произошла с ученым-востоковедом Андреем Ланьковым в Латвии. Его беспрепятственно впустили в страну, однако уже после приезда латвийские власти заявили, что ученый находится в «черном списке», и задержали его. После оформления документов Ланькова посадили в автомобиль и той же ночью принудительно выдворили из Латвии на территорию Эстонии.

Кто-то до сих пор остается под следствием. 4 сентября 2025 года на латвийско-российской границе сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии задержали 66-летнего гражданина России и Германии Сергея Никитина. Поводом стал гуманитарный груз, который волонтёр перевозил на своей машине из Германии в Россию. В автомобиле находились костыли, ходунки и подгузники, предназначавшиеся для российских домов престарелых и центров реабилитации. Хотя у Никитина были сопроводительные документы, латвийские спецслужбы заподозрили его в «попытке подрыва территориальной целостности Украины» и поддержке вооружённого конфликта. Суды по его делу до сих пор идут.

К слову, и в Черногории это не первый случай задержания россиянина в интересах США, пусть предыдущий и был не столь известен. Это произошло в июне 2024 года. Тогда черногорские СМИ со ссылкой на министра юстиции страны сообщали о задержании «опасного русского преступника», разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы в США. Такой вот «европейский путь».