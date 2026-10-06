Власти раскрыли число заболевших ОРВИ в России

Свыше 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и ковидом зафиксировано в России по итогам 40-й недели 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, показатель незначительно ниже, чем неделей ранее. Другие подробности не приводятся.
В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация от гриппа остается одним из самых эффективных способов защиты от заболевания.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области заболеваемость ОРВИ держалась на 12,6 процента ниже эпидпорога. Там еженедельно регистрировалось около 16 тысяч случаев.
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