Власти раскрыли число заболевших ОРВИ в России

В России за неделю выявили более 688 тысяч случаев ОРВИ и других болезней

Свыше 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и ковидом зафиксировано в России по итогам 40-й недели 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, показатель незначительно ниже, чем неделей ранее. Другие подробности не приводятся.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация от гриппа остается одним из самых эффективных способов защиты от заболевания.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области заболеваемость ОРВИ держалась на 12,6 процента ниже эпидпорога. Там еженедельно регистрировалось около 16 тысяч случаев.

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