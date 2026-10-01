Малкин обогнал Маховлича в списке лучших снайперов НХЛ

Россиянин Малкин поднялся на 36-е место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. 40-летний нападающий забросил шайбу в первом матче нового сезона против «Филадельфии Флайерз», в котором его команда одержала победу со счётом 7:0.

Этот гол стал для Малкина 534-м в НХЛ. Таким образом, он поднялся на 36-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав канадца Фрэнка Маховлича.

Рекорд по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — на его счету 929 голов.

Ранее стало известно, что Малкин вместе с партнёрами по команде Сидни Кросби и Крисом Летангом установил рекорд НХЛ по количеству совместно одержанных побед. Хоккеисты выиграли вместе 494 матча.

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