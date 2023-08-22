Дом мужа сестры Кутузова: царский генерал-майор Хитрово

«МК» продолжает публикации «хождений» Льва Колодного по Бульварному кольцу. Сегодня очередь дошла до последнего из десяти — Яузского бульвара. Но и на этом отрезке московской земли жили и творили, оставив неизгладимый след в истории России/СССР, военачальники, ученые, писатели, художники. И разведчик, о подвигах которого еще не пришло время рассказать.