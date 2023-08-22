Лев Колодный
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Сегодня, 23 августа, исполнился бы 91 год замечательному журналисту, краеведу, обозревателю «МК» и нашему другу Льву Колодному. Совсем недавно Лев Ефимович покинул нас навсегда, оставив после себя богатейшее наследие — уникальные материалы по исследованию старой Москвы. В память о Льве Колодном мы продолжаем публиковать серию его статей, посвященных столичному Бульварному кольцу.
Лев Ефимович Колодный оставил богатейшее наследие — уникальные исследования старой Москвы. Мы продолжаем их публиковать и после смерти автора. Сегодня — вторая часть истории Яузского бульвара.
Лев Колодный продолжает «Хождение в Москву». На сей раз его путешествие проходит по Яузскому бульвару, где в каждом из владений жили люди, оставившие, несомненно, яркий след в истории.
«МК» продолжает публикации «хождений» Льва Колодного по Бульварному кольцу. Сегодня очередь дошла до последнего из десяти — Яузского бульвара. Но и на этом отрезке московской земли жили и творили, оставив неизгладимый след в истории России/СССР, военачальники, ученые, писатели, художники. И разведчик, о подвигах которого еще не пришло время рассказать.
Лев Колодный продолжает «Хождение в Москву». Его путешествие проходит по Покровскому бульвару, где в каждом из 18 владений жили люди, оставившие след в истории. Его рассказ — о доме, где в квартире писателя Николая Телешова проходили заседания легендарной «Среды», собирались самые известные писатели России — Максим Горький, Иван Бунин, Леонид Андреев. На «Средах» пел Федор Шаляпин, которому аккомпанировал Сергей Рахманинов.
Лев Колодный продолжает «Хождение в Москву». Его путешествие проходит по Покровскому бульвару, где в каждом из 18 владений жили люди, оставившие след в истории. Его рассказ — о доме, где в квартире писателя Николая Телешева проходили заседания легендарной «Среды», собирались самые известные писатели России Максим Горький, Иван Бунин, Леонид Андреев. На «Средах» пел Федор Шаляпин, которому аккомпанировал Сергей Рахманинов.
В новом 2023 году Лев Колодный продолжит «Хождение в Москву». Его путешествие по своему городу пройдет по Покровскому бульвару, где в каждом из 18 владений жили люди, оставившие след в истории. Он расскажет о доме, где в квартире писателя Николая Телешева проходили заседания легендарной «Среды», собирались самые известные писатели России Максим Горький, Иван Бунин, Леонид Андреев. На «Средах» пел Федор Шаляпин, которому аккомпанировал Сергей Рахманинов.
За доходными домами XIX века на старинном Покровском бульваре Москвы за оградами — два старинных здания, среди деревьев. Это остатки Государева сада, заложенного при Иване III за Москвой-рекой напротив Кремля в 1493 году на месте Царицына луга, ради чего разобрали дворы.