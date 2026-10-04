Фильм Алексея Учителя о Шостаковиче в оригинале увидим через 26 лет

На фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике показали «Шум времени» Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче, фамилия которого с экрана не звучит, как и его музыка. Только через 26 лет зрители смогут увидеть фильм с другим звучанием.

25 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. 31 сентября 75-летие отметил Алексей Учитель. Производство «Шума времени» продолжалось пять лет. За последние два года, пока шли съемки, режиссер похудел на 12 кг. По его словам, картина окончательно не готова, еще предстоят технические доделки.

Учитель не афишировал, что фильм создается в двух версиях. Об этом знали только близкие люди. Одна версия — с музыкой Шостаковича. В другой звучит музыка 44-летнего композитора, выпускника Ростовской консерватории Антона Светличного. Теперь уже не секрет, что версию с музыкой Шостаковича зрители смогут увидеть только через четверть века — те, кто доживет. Фото: пресс-служба киностудии «РОК».

Видимо, решающее слово осталось за наследниками композитора. Это последняя жена Шостаковича, 91-летняя Ирина Антоновна (с ней Алексей Учитель встречался), 88-летний сын композитора, Максим Дмитриевич, живущий в Нью-Йорке (ему Учитель отправлял версию монтажа), 90-летняя дочь Галина. Есть еще внуки. Право на имя им не принадлежит, только на музыку и только на ближайшие 26 лет, прежде чем она станет общественным достоянием.

В начале фильма в титрах сообщается, что все персонажи вымышлены, а совпадения случайны. В финале есть посвящение Шостаковичу.

Работа была трудной. Над картиной работали четыре сценариста: американка Хельга Ландауэр русского происхождения, британский драматург и лауреат премии BAFTA Роланд Уолтерс, живущие в России писатель Александр Терехов и сценарист Александр Миндадзе. Фото: пресс-служба киностудии «РОК».

Менялись операторы. Юрий Клименко, с которым сделана не одна картина, не смог снимать по состоянию здоровья. Его на какое-то время сменил Сергей Астахов, но в результате снимал Максим Осадчий.

Изначально планировался международный проект, и был британский сопродюсер. Шостаковича в зрелом возрасте мог сыграть Кевин Спейси. В 2023 году, когда мы были на Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути», Алексей Учитель с ним встретился. Спейси тогда впервые появился на публике после скандала, связанного с обвинениями в домогательствах. В итоге Шостаковича на разных этапах его жизни сыграл Олег Савцов.

Байопик Учитель снимать не хотел. Никакой хронологии в фильме нет, что часто вызывает сомнения у наследников. Это притча о гении, как авторы определили жанр. Фото: пресс-служба киностудии «РОК».

Все фильмы Учителя о выдающихся людях, будь то Иван Бунин, балерины Ольга Спесивцева и Матильда Кшесинская, Виктор Цой, сопровождались скандалами. «Матильда» побила все рекорды. «Цой» повлек за собой восемь судов, вплоть до Верховного, но кинематографисты дело выиграли. Наследникам Цоя не нравился подход Учителя, снимавшего не о жизни, а о том, что было после смерти главного героя. Теперь режиссер услышал в свой адрес слова о том, что он на особом учете, хотя картину тогда еще никто не видел. Свое дело сделали заявления в высокие инстанции.