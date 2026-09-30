В Волгоградской области объявлялась ракетная опасность

В Волгоградской области зафиксирована угроза ракетного удара. Данная информация была опубликована 30 сентября пресс-службой регионального МЧС.

«На территории Волгоградской области объявлена ракетная опасность. Необходимо срочно переместиться в ближайшее безопасное место», — гласит уведомление ведомства, распространенное в мессенджере «Макс».

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют отключить источники газа, водоснабжения и электросети, после чего направиться в укрытие или подвальные помещения. С собой следует взять документы, запасы воды, теплые вещи и необходимые медикаменты. Также силовики призывают не находиться на открытых пространствах, держаться подальше от оконных проемов и категорически отказаться от использования лифтов. Находиться в безопасном месте следует до официального снятия тревоги.

Однако вскоре последовало оповещение об отмене ракетной опасности в Волгоградской области.

Ранее, 10 сентября, аналогичное предупреждение звучало в Самарской области, где глава региона советовал жителям прятаться в комнатах без окон. В тот же день тревогу объявили и в Республике Татарстан, где МЧС обратилось к населению с призывом соблюдать меры предосторожности.

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