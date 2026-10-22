Какой сегодня праздник: 22 октября 2026 года

22 октября 2026 года — 295-й день года по григорианскому календарю. В XX и XXI веках эта дата соответствует 9 октября по юлианскому календарю. День богат на праздничные, религиозные, исторические и культурные события — рассказываем о главных из них.

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