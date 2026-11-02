Бейонсе Жизель Ноулз-Картер (так звучит полное имя певицы) – и щвец, и жнец, и на дуде игрец в музыкальном мире. Она прославилась как r’n’b певица, актриса, танцовщица и продюсер по совместительству.

Первые лавры Бейонсе получила в конце 90-х, будучи солисткой группы Destiny’s Child, а во время раскола команды в 2003-м году не растерялась и тут же выпустила первый сольный альбом – «Dangerously In Love», в который вошли хиты «Crazy In Love» и «Baby Boy». Опыт удался на славу, и за рубежом пластинку признали одной из лучших работ этого года, которая получила рекордные 5 Грэмми (всего у певицы их 17). Следующая работа – «B’Day» 2006-го года, созданная после окончательного распада «Destiny’s Child», ни в чем не уступала дебютной и долго держалась на первой строчке иностранных чартов. Параллельно трудолюбивая певица занималась своей кинокарьерой: засветилась в главной роли в кино-адаптации бродвейского мюзикла 1981-го года «Девушки мечты», за которую была номинирована на «Золотой глобус», и в модном музыкальном фильме «Кармен: хип-хоп опера». Сил у Бейонсе хватило и на то, чтобы разработать свою линию одежды.

В результате она попала на вторую строку списка «100 самых влиятельных знаменитостей в мире» журнала Forbes, получила почетное место в рейтинге «100 самых влиятельных людей мира» журнала Time, заняла пятую позицию в «Hot 100 синглов номер один» как сольная исполнительница и четвертую с Destiny’s Child. В 2009-м году Billboard окрестил ее самой популярной радио-исполнительницей десятилетия и самой успешной певицей 2000-х. Пробивному характеру и умению в течение многих лет держаться на волне популярности Бейонсе может позавидовать любая поп-дива.