Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008), народный артист Украины (2008; лишён звания в 2023 году из-за поддержки СВО), народный артист Молдавии (2018). Годы активности: 1985 — н. в.

Значимость

Лауреат премии «Овация», лауреат фестиваля «Песня года», первое место в конкурсе вокалистов «Призрак оперы», организованном «Первым каналом» (2011 год).

Имеет прозвище «Мистер Евровидение». Участвовал в конкурсе в 1995 году как представитель России, занял 17 место.

Выступал продюсером и композитором песен для участников Евровидения из других государств СНГ.

2005 — Анжелика Агурбаш — 13 место в полуфинале

2007 — Колдун (песня Киркорова и подготовка выступления) — впервые в истории участия Белоруссии в конкурсе прошёл в финал конкурса и занял 6 место.

2008 — Ани Лорак (песня Киркорова и подготовка выступления) — 2 место от Украины.

Много занимался продвижением мюзиклов в России.

В 2002 году компания Philipp Kirkorov Production приобрела права на постановку русской версии мюзикла «Чикаго». Киркоров являлся генеральным продюсером проекта и исполнял главную мужскую роль. По итогам года на вручении премии «Лица Года» мюзикл был назван «Премьерой года».

Имеет три награды «World music awards» за рекордные тиражи звуконосителей.

География гастролей: Россия, страны СНГ, Израиль, США. Ранее — Прибалтийские страны, Канада, Германия, Австралия (сегодня выступления в этих странах запрещены из-за санкций, наложенных за поддержку Киркоровым СВО). Фото: Лилия Шарловская

Образование

Окончил московскую школу № 413 с золотой медалью. Отец прочил ему карьеру дипломата, Филиппу хорошо давались языки, но он бредил сценой.

После школы пытался поступить в театральный институт, но его не приняли.

В 1984 году поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, отдел музыкальной комедии, которое окончил 1988 году с красным дипломом.

Семья

Дед по отцу — Пилибос Крикорян (1901—1968), армянин, сапожник, пел в городском хоре.

Бабушка по отцу — София Крикорян (1901—1984), армянка, пела в городском хоре.

Отец — Бедрос Филиппович Киркоров (урождённый Крикорян, армянин, (род. 2

июня 1932, ушел из жизни 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет) болгарский певец, народный артист РФ (2012).

Мать — Виктория Марковна Киркорова (Лихачёва) (7 апреля 1937 — 30 апреля 1994), выступала в качестве ведущей концертов, умерла от рака.

Мачеха — Людмила Смирнова (род. 1950), была председателем колхоза «Трудовик», доктор экономических наук, преподаватель.

Сестра по отцу — Ксения (1 сентября 2002 — сентябрь 2002), прожила всего 2 недели.

Бабушка по матери — Лидия Михайловна Манион, цирковая актриса, ксилофонистка, танцовщица. Имела цыганские корни, первым её мужем был Михаил Альфонсович Манион (1891—1918), акробат, музыкальный эксцентрик, клоун, полуфранцуз-полурусский, фамилия Манион имеет ирландское происхождение.

Биография

Родился 30 апреля 1967 года в Варне, Болгария. Почти сразу семья переехала в Москву. С пятилетнего возраста ездил на гастроли вместе с родителями. В интервью «МК» его отец говорил, что сын легко переносил тяготы гастрольной жизни и никогда не капризничал. Считается, что в первый раз на сцену Киркоров вышел в 5 лет: во время концерте отца в театре Петрозаводска вынес гвоздику после исполнения Бедросом автобиографичной песню «Сынок», посвящённой советским танкистам, которых он встречал в 1944 году в Варне. Бедрос Киркоров представил сына, публика зааплодировала. Фото: Лилия Шарловская

Музыкальная карьера

Начало

1985 год — в ноябре впервые снялся в программе «Шире круг» с песней «Алёша», исполнение было на болгарском языке.

Режиссёр «Голубого огонька» Светлана Анапольская приложила усилия, чтобы получить разрешения на съемку Киркорова в программе.

1987 год — получает приглашение на работу от «Ленинградского мюзик-холла» под руководством И. Рахлина, первое зарубежное турне в Берлин во всемирно известное шоу театра «Фридрихштадтпаласт».

Творческое знакомство с Аллой Пугачевой

Апрель 1988 года — творческое знакомство Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова на вернисаже Ильи Резника.

Октябрь 1988 года Киркоров получает от Пугачевой приглашение принять участие в первых «Рождественских встречах». Знакомство с поэтом Л. Дербенёвым, который впоследствии написал для Киркорова хиты: «Ты, ты, ты», «Небо и земля», «Атлантида», «Днём и ночью» и многие другие.

1989 год — гастроли в качестве партнёра Аллы Пугачёвой в Австралии и Германии, первые сольные гастроли в Перми. Первое выступление в финале фестиваля «Песня года».

Конец 1989 года — Киркоров покинул «Театр Аллы Пугачёвой» и начал активную концертную деятельность.

Сольная карьера

1990 год — Гран-при на конкурсе «Шлягер-90» в Ленинграде с песней «Небо и земля».

1992 год — видеоклип на песню композитора А. Лукьянова «Атлантида» признан лучшим клипом года. У певца вышли две сольные программы — «Небо и земля» и «Атлантида»; последняя была впоследствии признана лучшим шоу года. В эти же годы состоялись первые гастроли Киркорова в США, Канаде, Германии и Израиле.

1993 год — премия «Овация» в номинации «Лучший певец года» и премия международного конкурса «Золотой Орфей». Успешные гастроли в Австралии.

1994 год — выход сольной программы «Я не Рафаэль», основной частью которой стали хиты из репертуара Э. Хампердинка, Т. Джонса, Ф. Синатры, П. Анки и Э. Пресли. Запись песни «Я поднимаю свой бокал». В ноябре 1994 года Киркоров и Пугачёва провели совместный концерт в Атлантик-Сити, в самом большом казино Америки «Тадж-Махал», а в мае следующего года совершили совместный концертный тур по Израилю.

В 1995 году Киркоров получил ещё 2 премии «Овация» — «За лучшую программу» и «Лучший певец», снял видеоклипы 3 хитов — «Пташечка», «Посмотри, какое лето» и «Милая».

Принял участие в международном конкурсе «Евровидение» в Дублине, занял 17-е место с песней «Колыбельная для вулкана».

Конец 1995 года — выход двойного компакт-диска «Скажи Солнцу: „Да!“» на лейбле «Полиграм». Выход альбома совпал с премьерой программы «Лучшее, любимое и только для Вас» в Государственном Театре эстрады,гастроли по всей стране.

1996 год — стал лауреатом Международной музыкальной премии «World Music Awards» в Монте-Карло за рекордный тираж среди российских исполнителей (2 миллиона звуконосителей).

1997 год — мировой тур «Лучшее, любимое и только для Вас!» по 100 городам России, СНГ и дальнего зарубежья, который завершился проектом «Только один

месяц и только для Вас!» — серией ежедневных концертов в «БКЗ Октябрьский» (Санкт-Петербург).

1999 год — новая программа «Ой, мама, шика дам!»

5 мая 1999 года стал лауреатом Международной музыкальной премии «World Music Awards» в Монте-Карло, как самый продаваемый российский исполнитель за 1998 год, после чего Киркоров отправился в большой гастрольный тур по Германии. В июне 1999 года по приглашению М. Джексона представлял Россию в благотворительной программе «Michael Jackson and Friends. What more can I give».

В 2001 году вышел испаноязычный альбом Киркорова Magico Amor, записанный на студии Azteca Records (Лос-Анджелес) и выпущенный в Мексике.

2008 году — Международная музыкальная премия «World music awards» за альбом «For you», который разошелся тиражом более миллиона экземпляров.

2018 году вышла новая песня «Цвет настроения синий». Песня стала популярной, а клип на YouTube собрал больше сорока миллионов просмотров. По версии премии Муз-ТВ песня «Цвет настроения синий» признана лучшей песней года.

Летом того же года вышла песня «Ибица», записанная вместе с Николаем Басковым. На неё был снят клип, посвящённый соперничеству между двумя знамени