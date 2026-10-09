Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Выдающийся российский хоккеист, президент клуба КХЛ "Шанхайские драконы". В составе национальной команды изрядно потрепал хоккейный мир и канадцев в частности, апогеем чего являются две золотые медали чемпионатов мира.