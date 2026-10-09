Лекции Профессора Ларионова: сезон в КХЛ стартовал без раскачки

Из-за продолжающихся санкций в отношении российского хоккея регулярный сезон в Континентальной хоккейной лиге приходится растягивать. Не нужно готовиться к чемпио­нату мира, нет пауз на этапы Еврохоккейтура — стало быть, нужно играть между собой. Каждая команда до начала плей-офф Кубка Гагарина проведет по 68 матчей. Много еще может поменяться по ходу столь длинного регулярного чемпионата, но старт в ­кои-то веки выдался обнадеживающим для питерских болельщиков. После победы над владивостокским «Адмиралом» в субботнем матче СКА вышел в лидеры всей Лиги по потерянным очкам.