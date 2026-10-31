Происхождение

Родился в Пхеньяне (столица КНДР). Отец — Ким Чен Ир (1941–2011), глава КНДР с 8 июля 1994 года по 17 декабря 2011 года. Ким Чен Ир носил официальный титул «Великий руководитель КНДР», занимал посты председателя Государственного комитета обороны КНДР, Верховного главнокомандующего Корейской народной армии, генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи. После его смерти ему был присвоен титул «вечного генерального секретаря ЦК ТПК».

Дед по отцовской линии — Ким Ир Сен (1912–1994), основатель КНДР, основоположник государственной идеологии — чучхе. На момент своей смерти занимал посты президента КНДР и генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи, носил титул «великого вождя КНДР». После смерти провозглашен «вечным президентом КНДР».

Сведений о матери в официальных биографиях Ким Чен Ына не имеется. Принято считать, что это актриса и танцовщица Ко Ён Хи (1952–2004), третья жена Ким Чен Ира. Поскольку брак не был официально зарегистрирован, в некоторых источниках она фигурирует как любовница. Согласно распространенной версии, имя матери северокорейского лидера засекречено в первую очередь по причине ее происхождения.

Ко Ён Хи родилась в японской Осаке, в семье корейцев, отправленных во время японской оккупации Кореи на работу в Японию. Ее отец, то есть дед Ким Чен Ына, работал на швейной фабрике, изготовлявшей военную форму для Императорской армии. В Северную Корею семья перебралась лишь в начале 1960-х годов — в рамках программы репатриации. Эти детали биографии резко понижали социальный статус Ко Ён Хи в КНДР, бросая, таким образом, тень и на ее сына.

Но имеются, вероятно, и другие причины, по которым материнская линия происхождения лидера КНДР не отражена в его официальных биографических данных. По сведениям южнокорейских и западных СМИ, Ко Ен Сок, младшая сестра Ко Ён Хи, в мае 1998 года, находясь в Швейцарии, обратилась вместе с мужем в посольство США в Берне и попросила политического убежища. Американцы дали согласие, и с тех пор тетя Ким Чен Ына и ее супруг проживают в Соединенных Штатах.

У Ким Чен Ира и Ко Ён Хи родилось трое детей. Старший полнородный брат Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль (родился в 1981 году), ранее занимал руководящие посты в аппарате ЦК ТПК, но давно отошел от государственно-политических дел. В настоящее время, по имеющимся данным, живет частной жизнью в Пхеньяне, увлекается игрой на гитаре. Судя по всему, периодически выезжает за рубеж под чужим именем: время от времени его видят (в сопровождении охраны) посещающим концерты рок-звезд в европейских странах.

Младшая сестра, Ким Ё Чжон (родилась в 1987 году), — государственный и партийный деятель. Член Государственного совета КНДР, заместитель директора отдела пропаганды и агитации ЦК ТПК. Регулярно сопровождает Ким Чен Ына в его поездках. Присутствовала на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года (Пхёнчхан, 9 февраля 2018 года), став, таким образом, первым представителем северокорейской правящей династии, посетившим после корейской войны (1950–1953) Южную Корею.

Кроме того, у северокорейского лидера имеется единокровная сестра Ким Соль Сон (родилась в 1975 году). Ее мать, Ким Ён Сук, была второй и единственной официальной супругой Ким Чен Ира. По данным из открытых источников, Ким Соль Сон работала личным секретарем своего отца, а после его смерти — в отделе пропаганды и агитации ЦК ТПК.

У Ким Чен Ына был также единокровный брат Ким Чен Нам (1971–2017) — сын Ким Чен Ира и его первой жены, актрисы Сон Хе Рим (1937–2002). С 2001 года Ким Чен Нам жил за границей, главным образом — в КНР. Вел достаточно открытый образ жизни, поддерживал контакты с иностранными журналистами. Погиб в результате покушения: 13 февраля 2017 года в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпур (Малайзия) ему брызнули в лицо боевым отравляющим веществом, известным как VX. Умер по дороге в больницу.

По версии, озвученной властями Южной Кореи, убийство было организовано группой лиц, состоявшей из четырех сотрудников министерства государственной безопасности и двух сотрудников министерства иностранных дел КНДР.

Детство и юность, образование

Никаких сведений о том, как прошли детство и юность лидера КНДР, официальные северокорейские источники не сообщают. Общепринято, однако, что среднее образование он получил в 1990-е годы в Швейцарии. По одним данным, Ким Чен Ын учился в Международной школе в Берне. По другим, представляющимся более достоверными, там, скорее всего, проходил обучение старший брат Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль.

Сам же Ким Чен Ын учился с 1998-го по 2000 год в немецкоязычной государственной школе Liebefeld Steinhölzli (поселок Либефельд, кантон Берн). Там его знали как Пак Ына, сына сотрудника посольства КНДР в Швейцарии, но ни отца, ни матери мальчика в школе никогда не видели.

По словам бывшего директора школы Liebefeld Steinhölzli Петера Бурри, вместо них на родительских вечерах присутствовали несколько северокорейцев, извинявшихся за отсутствие родителей: причиной этого якобы было незнание матерью и отцом немецкого языка.

В первые несколько месяцев пребывания в Либефельде «Пак Ын» посещал курсы немецкого для учеников-иностранцев с низким уровнем знания языка. Он довольно быстро овладел немецким и вскоре перешел в обычный класс. Учителя описывают его как «хорошо адаптировавшегося, прилежного и амбициозного» школьника. По воспоминаниям школьных друзей «Пак Ына», он свободно, хотя и не всегда правильно, говорил по-немецки. Знал также английский.

Те, кто знал «Пак Ына», говорят о нем как о тихом и скромном юноше, часто чувствовавшим себя неловко, особенно в присутствии девочек. Однако на баскетбольной площадке он вел себя по-другому: был жестким и быстрым игроком, хорошим как в броске, так и в дриблинге. «Он ненавидел проигрывать, — вспоминает один из школьных друзей. — Победа была очень важна для него».

Баскетбол был, по-видимому, наиболее страстным его увлечением в школьные годы, причем страсть эта не знала идеологических барьеров. Рассказывают, что он мог часами делать карандашные наброски знаменитого американского баскетболиста, суперзвезды команды «Чикаго буллз» Майкла Джордана.

По словам одного из навещавших его друзей, в просторной квартире, где жил «Пак Ын», была комната, заполненная американской баскетбольной атрибутикой. Кореец с гордостью демонстрировал друзьям фотографии, на которых он был запечатлен вместе со знаменитыми американскими баскетболистами. А однажды машина посольства КНДР отвезла «Пак Ына» в Париж — на показательный матч NBA.

После возвращения из Швейцарии Ким Чен Ын поступил в 2002 году в Военную академию имени Ким Ир Сена (Пхеньян). Окончил вуз в 2006 году (по другим данным — в 2007-м), получив, как сообщается, специальность «программист-разработчик».

Политическая карьера

В 2009 году Ким Чен Ын был назначен руководителем отдела организации и руководства ЦК Трудовой партии Кореи, вошел в состав Государственного комитета обороны КНДР. В начале 2010 года появилась информация о том, что Ким Чен Ир официально утвердил своего младшего сына в качестве преемника.

«Получены новые и наконец надежные подтверждения, что выбор наследника сделан, и кампания по его возвышению набирает обороты, — писал в марте 2010 года известный кореевед Андрей Ланьков. — Новым Гением Руководства назначен младший сын нынешнего Гения Руководства, Ким Чен Ын. По всей стране прошли собрания в его честь, выпущены и соответствующие материалы, пока формально закрытые. Есть материалы и в печати, открытой, но не подлежащей распространению за рубежом».

27 сентября 2010 года Ким Чен Ыну было присвоено звание генерала армии. Об этом было сообщено официально, и это, по-видимому, первый случай упоминания его имени в северокорейской прессе, доступной за рубежом. 28 сентября 2010 года он стал членом ЦК Трудовой партии Кореи и заместителем председателя Центральной военной комиссии ТПК. Kremlin Pool/Global Look Press

Через несколько дней после смерти своего отца (17 декабря 2011 года) был провозглашен лидером страны. «Мы клянемся кровавыми слезами называть Ким Чен Ына нашим верховным главнокомандующим, нашим лидером», — го