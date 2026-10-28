Кинорежиссер Мартин Скорсезе наконец созрел до «кринжовой» Charli XCX

Кинорежиссер Мартин Скорсезе – человек-легенда, режиссер, создавший более 70 кинофильмов, обладатель всех возможных кинонаград – от «Оскара» до «Золотой пальмовой ветви» и «Золотого Глобуса», любимый режиссер актеров Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Харви Кейтель, сам – адепт Леонардо ДиКаприо, снимающий его из картины в картину, «созрел наконец», как не без иронии сообщают киноиздания, чтобы снять в своем новом кино Charli XCX, 34-летнюю британскую поп-звезду, исполнительницу и авторку. Впрочем, и сама Charli XCX (настоящее имя Шарлотта Эмма Эйтчисон) в последнее время с нарастующим энтузиазмом совмещает музыку с киноопытами.