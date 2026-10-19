Сфера деятельности — кино, телевидение, дубляж. Пишет сценарии. Выступает как диджей, певица, телеведущая. Известна как блогер. Также была известна как Dj FeduN.



Образование

Окончила школу в Бурштыне Ивано-Франковской области

Обучалась в «культпросветучилище» на режиссерском отделении

Окончила Пермский государственный институт искусства и культуры

Во время обучения в институте была отчислена со второго курса за протест против привлечения студентов к ремонтным работам в вузе. Вернулась в институт в 1993 году, окончила в 1998 году (курс Виктора Ильева).

Семья

Родилась 27 августа 1971 года в Перми. Отец — музыкант, играл в симфоническом оркестре, валторнист. По национальности — украинец.

Мать — технолог пищевого производства. По национальности — мордовка.

Есть старшая сестра Наталья.

Биография

Родилась 27 августа 1971 года в Перми. На свет появилась с родовой травмой — повреждение тазобедренного сустава, которое случилось в процессе родов. Детство (с шести месяцев) и юность провела на западе Украины у дедушки и бабушки. В прикарпатской деревне, где жила, была активной участницей всех событий, особенно свадеб, на которых любила показывать театральные номера, принимала участие в мероприятиях в местном ДК.

После окончания института начала играть в КВН и писать сценарии для студенческих юмористических проектов. В 2002 году вместе с командой «Добрянка» стала победителем Первой лиги КВН в Казани и прошла в Высшую лигу.

Пусть к популярности был долгим. До переезда в Москву работала проводницей на железной дороге, массовиком-затейником на теплоходе, ночным воспитателем в детском доме, продавцом на рынке, прачкой в Театре юного зрителя, сортировщицей на овощной базе, заведующей клубом при Пермской фармацевтической академии. Фото: Global Look Press

В 2008 году переехала в Москву, смогла заинтересовать собой телевизионных продюсеров. Среди первых проектов — юмористические скетч-шоу «Даешь молодежь!», «Все по-нашему», «Валера ТВ» на СТС.

Широкую популярность Марина приобрела благодаря своему уникальному стилю юмора и ярким комедийным образам, включая роль матери главного героя в «Реальных пацанах».



Кроме актерской карьеры Федункив активно занимается музыкальной деятельностью, записывает пародийные и юмористические песни. Ее комедийные номера часто затрагивают жизненные ситуации и проблемы, делая ее близкой и понятной для широкой аудитории.

Карьера

Телепроекты

В 2011 году снялась в одном из выпусков юмористического шоу Comedy Woman, с 2013 года начала сниматься в этом проекте регулярно.

2008–2013 — «Даешь молодежь!», СТС — Валенти

2009–2010— «Всё по-нашему!», СТС— Руфима Гарифовна

2010 — «Уральские пельмени. Весь апрель никому…», СТС

2010 — «Случайные связи», СТС

2011 — Comedy Woman, ТНТ — гость 50-го выпуска

2011 — Очень Новый год, НТВ— ковбойша

2012 — «Валера TV», СТС — различные роли

2013–2019 — Comedy Woman, ТНТ — постоянная актриса с 4-го сезона: выпуски 101–179, 185–186, 192–193, 195–237

2014 — «Ералаш», Первый канал — мама Ванечки (сюжет «Одноклассница», роль переозвучена неуказанной актрисой)

2016 — «Ревизорро», «Пятница!» (сезон 5, выпуск 14)

2017 — «Где логика?», ТНТ — гость (сезон 3, выпуск 5)

2017–2018 — Love Is, ТНТ — Ольга (выпуски 1–10), Ирина (выпуски 11–20)

2018–2021 — «Студия СОЮЗ», ТНТ — гость (сезон 2, выпуск 9; сезон 3, выпуск 4; сезон 4, выпуск 28)

2018–2021 — Comedy Woman, ТНТ — актриса миниатюр (сезон 14, выпуск 9; сезон 15, выпуск 3, сезон 16, выпуски 1 и 20, сезон 17, выпуск 21)

2019 — «Мастер смеха», «Россия-1» (выпуски 5, 6)

2019 — «Пригласите на свадьбу», «Россия-1»

2019 — «Один в один», «Россия-1» — член жюри

2021 — «Импровизация», ТНТ — гость (сезон 6, выпуск 29)

2022 — «Кондитер», «Пятница!»— гость (сезон 6, выпуск 15)

2022 — «Пацанки. Новые», «Пятница!» — гость (сезон 7, выпуск 11)

2022 — «Адский шеф», «Пятница!» — гость (сезон 1, выпуск 9)

2023 — «Галустян+», ТНТ — Елизавета Карповна (9-й выпуск) (неиспользуемый контент)

2023 — «Однажды в России, ТНТ — актриса скетчей (сезон 10, выпуск 26; с 11-го сезона)



Фильмография (кино и сериалы)

С 2010 года стала играть маму Коляна в сериале ТНТ «Реальные пацаны».

В декабре 2016 года в сети Интернет показали премьеру мини-сериала «Подруга». Федункив играла там вместе с бывшей солисткой группы «Винтаж» Анной Плетневой. Сюжет — увольнение Федункив из Comedy Woman, а Плетневой — из группы «Винтаж».

25 января 2017 года появился одноименный совместный сингл Федункив и Плетневой и видеоклип на него.

2010–2019 — «Реальные пацаны», роль: Марина, мать Коляна

2013 — «Как к Ивану Ивановичу совесть пришла», снималась

2013 — «Неzлоб», роль: камео

2014 — «Время собирать», роль: Шура, подруга Жени

2014 — «Выпускной», роль: Лида, подруга капитана

2014 — «Корпоратив», роль: Жанна Владимировна

2014 — «Деффчонки», роль: консьержка

2015 — «Война полов», роль: Ирэн, возлюбленная Макса

2015 — «Дороги», роль: камео

2016 — «Подруга», роль: камео

2017 — «Zомбоящик», роль: несколько

2017 — «Маняшино озеро», снималась

2017 — «Бабушка легкого поведения», роль: Тоня, медсестра

2017 — «Хочу мороженое!», роль: мать

2018 — «Счастья! Здоровья!», роль: мать Светы

2019 — «Бабушка легкого поведения-2 Престарелые мстители», роль: Тоня, медсестра

2019 — «Фитнес» (второй сезон), роль: мать Бориса

2020 — «Реальные пацаны против Зомби», роль: Марина, мать Коляна

2020 — «Записки отельера #Гельвеция», снималась

2020 — «СашаТаня» (6-й сезон), роль: Сидорчук, жена рабочего на заводе

2020 — «#Вмаскешоу», снималась

2021 — «Прабабушка легкого поведения. Начало», роль: Глаша

2022 — «СамоИрония судьбы», роль: соседка Нади

2023 — «Кафе «Куба», роль: Тамара

2023 — «Мендельсон», роль: Любовь Павловна, кондитер в свадебном салоне

2023 — «Иван Семенов: Большой поход», роль: шаман

2024 — «Шаман», роль: Люба

Дубляж

2023 — «Кентервильское привидение» (The Canterville Ghost), Элджернон Ван Финчли

Музыкальная карьера

Зацепила зрителей пародийными роликами про Ольгу Бузову (Музову). В одной из пародий принял участие Сергей Лазарев.

На ютьюб-канале выкладывает скетчи, песни, клипы и вайны, в которых пародирует поведение женщин.

2017 — «Подруга» (совместно Анной Плетневой)

2019 — «Не устоишь»

2020 — «Загуляю» (совместно с Анастасией Некрасовой)

2020 — «Бабоньки»

2020 — «Лав cтори»

2020 — «Байландо»

2020 — «Новогодняя»

2021 — «С днем рождения!»

2021 — «Свадебная»

2021 — «Не Моника Беллуччи»

2022 — «Под вино»

2022 — «Я не буду»

2023 — «Придорожное кафе»

В театре

2010 год — премьера спектакля «Счастливый номер». С 2011 года постановка именуется «Подыскиваю жену. Недорого!». Роль — мама главного героя, который ищет себе жену.

2016 год — премьера спектакля Светланы Пермяковой «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов» по пьесе Алексея Щеглова.

Блогерство

На 2024 год число фолловеров аккаунта Федункив составляет 3 миллиона 743 тысячи.

Вконтакте — 124 тысячи подписчиков.

С 2018 года размещает видео на своем YouTube-канале «Марина Федункив», на март 2024 года количество подписчиков составляло 170 тысяч. Фото: Соцсети

Личная жизнь

Была замужем трижды.

Первым избранником стал однокурсник из ПГИИК Сергей Щелчков. Познакомились во время совместной учебы. Гражданский брак продолжался 12 лет. По словам Марины, причиной расставания стала ревность Сергея к ее успеху в КВН.

Второй избранник — бизнесмен Михаил. Познакомились случайно: Михаил подвез опаздывающую на свой собственный день рождения Федункив. Гражданский брак. Отношения продлились 13 лет. Причина расставания: отношения остыли, детей родить не удалось.

В марте 2019 года в программе «Судьба человека» у Бориса Корчевникова актриса сделала откровенные заявления об изменах первого гражданского супруга и о зависимостях в