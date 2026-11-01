Семья

Известно, что отец Хакана происходил из кюрдского племени Хасани, родом из города Варто (провинция Муш), мать — представительница турецкой национальности из Денизли.

Детство

Сведения о ранних годах Хакана Фидана ограничены. Вероятнее всего, это объясняется последующей работой в структурах государственной безопасности и секретностью выполнявшихся им задач.

С 1986 по 2001 год Фидан проходил службу унтер-офицером в Вооружённых Силах Турции. За время службы прошёл подготовку в военной школе, а также в Центре электронных средств связи и информационных систем (МЭБС) и Языковой школе сухопастных войск страны.

Образование

В 2006 году, после получения степени магистра в сфере управления и политологии в Университете штата Мэриленд, Фидан защитил диссертацию и присвоил учёную степень доктора философии по направлению «политология» в Билкентовском университете.

Проходил стажировку в Международном агентстве по атомной энергии (г. Вена), в Институте ООН по вопросам разоружения (Женева) и в Исследовательском центре контроля технологий (Лондон, Великобритания). Foad Ashtari / Keystone Press Agency /Global Look Press

Карьера

После прохождения военной службы Фидан приступил к работе в государственном секторе Турции. Основные этапы его профессиональной деятельности:

2001–2003 гг. — занимал пост старшего политического и экономического советника при посольстве Австралии в Анкаре.

С 2003 по 2007 год возглавлял Тюркское агентство по координации и сотрудничеству.

Ноябрь 2007 года — назначен заместителем председателя Совета министров по вопросам внешней политики и международной безопасности.

Апрель 2010 года — занял должность заместителя директора Национальной разведывательной службы Турции, в мае того же года стал её главой.

Февраль 2015 года — ушёл с должности для участия в выборах в Великое национальное собрание от Правящей партии справедливости.

9 марта 2015 года — решил не выступать кандидатом, вернулся на прежнюю позицию.

Дипломатическая карьера

После назначения министром иностранных дел Фидан сосредоточился на решении задач дипломатического характера, участии в международных переговорах и усилении международного присутствия Турции. Его работа была направлена на развитие сотрудничества со странами Евросоюза, США, государствами Ближнего Востока и Российской Федерацией.

В 2025 году дипломатическая деятельность Фидана охватила 73 официальных визита за рубеж и 241 личную встречу с иностранными представителями. Особое внимание уделялось роли страны в разрешении кризисов: при урегулировании обстановки в секторе Газа он принимал участие в деятельности контактной группы, а на черноморском фланге Турция выступала инициатором реализации «Стамбульской платформы», способствующей проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Борьба с терроризмом

Фидан полагает, что терроризм является преступлением, направленным против всего человечества, и зачастую выступает инструментом для ведения косвенных конфликтов. Он акцентирует внимание на важности международного взаимодействия в решении этой проблемы.

Урегулирование кризисов

По мнению Фидана, Турция должна выступать ключевой фигурой в разрешении сложных ситуаций, включая события на Украине и в Сирии, выступая площадкой для переговоров, направленных на установление мира. Фото: IMAGO / Turkish presidency apaim / Global Look Press

Формирование международной структуры

Фидан выступает за создание устойчивой международной системы, построенной на принципах солидарности, а не поляризации. Основными краеугольными камнями такой системы становятся инклюзивность, эффективность, справедливость и безопасность.

Развитие турецко-китайских связей

Фидан отметил высокую оценку Турцией международной позиции Китая в контексте урегулирования палестинско-израильского кризиса и ситуации в секторе Газа. Он подчеркнул поддержку Анкарой политики единого Китая, его территориальной целостности и суверенитета.

Позиция по отношению к России

Фидан участвует в формировании внешнеполитического курса Турции, ориентированного на сохранение прагматичного и реалистичного диалога с Россией. При этом Анкара продолжает укреплять отношения с НАТО и западными странами, рассматривая возможность возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз.

Награды и премии

Награды Хакана Фидана включают:

Орден «За заслуги» III степени (4 ноября 2022 года, Украина).

Золотая награда «Друг Азербайджана» (2024 год, издание «Мой Азербайджан»).

Медаль «За выдающиеся заслуги перед государством» (август 2023, Турция) — в связи с деятельностью на посту руководителя Национальной разведывательной службы.

Специальный сертификат Молодёжной организации ОИК за содействие в развитии деятельности молодежных объединений (2007 год).

Личная жизнь

Хакан Фидан состоит в браке с Нуран Фидан и имеет троих детей.

В то же время он воздерживается от публичного обсуждения личных вопросов своей жизни.