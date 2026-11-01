Семья
Известно, что отец Хакана происходил из кюрдского племени Хасани, родом из города Варто (провинция Муш), мать — представительница турецкой национальности из Денизли.
Детство
Сведения о ранних годах Хакана Фидана ограничены. Вероятнее всего, это объясняется последующей работой в структурах государственной безопасности и секретностью выполнявшихся им задач.
С 1986 по 2001 год Фидан проходил службу унтер-офицером в Вооружённых Силах Турции. За время службы прошёл подготовку в военной школе, а также в Центре электронных средств связи и информационных систем (МЭБС) и Языковой школе сухопастных войск страны.
Образование
В 2006 году, после получения степени магистра в сфере управления и политологии в Университете штата Мэриленд, Фидан защитил диссертацию и присвоил учёную степень доктора философии по направлению «политология» в Билкентовском университете.
Проходил стажировку в Международном агентстве по атомной энергии (г. Вена), в Институте ООН по вопросам разоружения (Женева) и в Исследовательском центре контроля технологий (Лондон, Великобритания).
Карьера
После прохождения военной службы Фидан приступил к работе в государственном секторе Турции. Основные этапы его профессиональной деятельности:
2001–2003 гг. — занимал пост старшего политического и экономического советника при посольстве Австралии в Анкаре.
С 2003 по 2007 год возглавлял Тюркское агентство по координации и сотрудничеству.
Ноябрь 2007 года — назначен заместителем председателя Совета министров по вопросам внешней политики и международной безопасности.
Апрель 2010 года — занял должность заместителя директора Национальной разведывательной службы Турции, в мае того же года стал её главой.
Февраль 2015 года — ушёл с должности для участия в выборах в Великое национальное собрание от Правящей партии справедливости.
9 марта 2015 года — решил не выступать кандидатом, вернулся на прежнюю позицию.
Дипломатическая карьера
После назначения министром иностранных дел Фидан сосредоточился на решении задач дипломатического характера, участии в международных переговорах и усилении международного присутствия Турции. Его работа была направлена на развитие сотрудничества со странами Евросоюза, США, государствами Ближнего Востока и Российской Федерацией.
В 2025 году дипломатическая деятельность Фидана охватила 73 официальных визита за рубеж и 241 личную встречу с иностранными представителями. Особое внимание уделялось роли страны в разрешении кризисов: при урегулировании обстановки в секторе Газа он принимал участие в деятельности контактной группы, а на черноморском фланге Турция выступала инициатором реализации «Стамбульской платформы», способствующей проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Борьба с терроризмом
Фидан полагает, что терроризм является преступлением, направленным против всего человечества, и зачастую выступает инструментом для ведения косвенных конфликтов. Он акцентирует внимание на важности международного взаимодействия в решении этой проблемы.
Урегулирование кризисов
По мнению Фидана, Турция должна выступать ключевой фигурой в разрешении сложных ситуаций, включая события на Украине и в Сирии, выступая площадкой для переговоров, направленных на установление мира.
Формирование международной структуры
Фидан выступает за создание устойчивой международной системы, построенной на принципах солидарности, а не поляризации. Основными краеугольными камнями такой системы становятся инклюзивность, эффективность, справедливость и безопасность.
Развитие турецко-китайских связей
Фидан отметил высокую оценку Турцией международной позиции Китая в контексте урегулирования палестинско-израильского кризиса и ситуации в секторе Газа. Он подчеркнул поддержку Анкарой политики единого Китая, его территориальной целостности и суверенитета.
Позиция по отношению к России
Фидан участвует в формировании внешнеполитического курса Турции, ориентированного на сохранение прагматичного и реалистичного диалога с Россией. При этом Анкара продолжает укреплять отношения с НАТО и западными странами, рассматривая возможность возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз.
Награды и премии
Награды Хакана Фидана включают:
- Орден «За заслуги» III степени (4 ноября 2022 года, Украина).
- Золотая награда «Друг Азербайджана» (2024 год, издание «Мой Азербайджан»).
- Медаль «За выдающиеся заслуги перед государством» (август 2023, Турция) — в связи с деятельностью на посту руководителя Национальной разведывательной службы.
- Специальный сертификат Молодёжной организации ОИК за содействие в развитии деятельности молодежных объединений (2007 год).
Личная жизнь
Хакан Фидан состоит в браке с Нуран Фидан и имеет троих детей.
В то же время он воздерживается от публичного обсуждения личных вопросов своей жизни.