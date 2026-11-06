Кратко
Анна Курникова — российская теннисистка, бывшая 8-я ракетка мира в парном разряде, одна из самых известных спортсменок конца 1990-х — начала 2000-х годов. Известна успешными выступлениями в паре с Мартиной Хингис, а также широкой мировой популярностью и публичной жизнью вне корта.
Подробная биография Анны Курниковой: детство, теннисная карьера, достижения, семья, отношения с Энрике Иглесиасом, дети и жизнь после спорта.
Биографические данные
● Дата рождения: 7 июня 1981 года
● Место рождения: Москва, СССР
● Знак зодиака: Близнецы
● Рост: 173 см
● Вес: около 56 кг (в разные периоды спортивной карьеры мог незначительно меняться)
Детство и семья
Анна Сергеевна Курникова родилась 7 июня 1981 года в Москве.
Она выросла в спортивной семье. Отец, Сергей Курников, был связан со спортивной и преподавательской деятельностью, а также, по некоторым данным, имел научную подготовку в области физической культуры. Мать, Алла, в молодости занималась лёгкой атлетикой и позже стала теннисным тренером.
Именно мать первой привела Анну в теннисную секцию, что стало отправной точкой её спортивного пути.
Первые шаги в теннисе
Теннисом Анна начала заниматься в возрасте 5 лет. Уже через год у неё появилась первая профессиональная ракетка.
Она тренировалась в системе «Спартак», где быстро проявила выдающиеся способности.
Позже, в подростковом возрасте, она получила приглашение в академию Ника Боллетьери во Флориде, где занималась с сильнейшими юниорами мира.
Юниорская карьера
Анна Курникова быстро добилась успеха в юниорском теннисе:
- победы на международных турнирах
- лидерство в рейтинге ITF среди юниоров
- победа на престижных соревнованиях Orange Bowl
К середине 1990-х годов она считалась одной из самых перспективных молодых теннисисток мира.
Профессиональная карьера
Дебют и WTA
Анна дебютировала в профессиональном туре WTA в середине 1990-х годов и быстро стала одной из самых обсуждаемых молодых спортсменок.
Олимпиада и сборная России
В 1996 году она выступила за сборную России на Олимпийских играх в Атланте и участвовала в Кубке Федерации.
Важно: олимпийской чемпионкой она не становилась, однако являлась одной из самых молодых участниц турнира.
Успехи в парном разряде
Наибольших результатов Анна Курникова достигла в парном разряде, особенно в дуэте с Мартиной Хингис.
Их пара:
- выигрывала турниры Большого шлема
- занимала первое место в мировом рейтинге WTA
- считалась одной из сильнейших пар конца 1990-х
Всего на её счету 16 титулов WTA в парном разряде.
Одиночная карьера
Лучший результат в одиночном разряде — полуфинал Уимблдона 1997 года.
В 2000 году она входила в топ-10 мирового рейтинга WTA, однако титулов в одиночном разряде не завоевала.
Завершение карьеры
В начале 2000-х годов из-за хронических травм Анна была вынуждена завершить профессиональную карьеру.
После этого она периодически участвовала в выставочных и благотворительных матчах.
Личная жизнь
Энрике Иглесиас
С 2001 года Анна Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом.
Пара долгое время не афишировала отношения и избегала публичности.
По некоторым данным, в последние годы появлялись сообщения о возможной официальной регистрации брака, однако сама пара это не подтверждала.
Дети
По данным СМИ, у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса четверо детей.
Семья не раскрывает подробности личной жизни и предпочитает приватность.
Жизнь сейчас
Анна проживает в Майами и ведёт закрытый образ жизни.
Основное внимание она уделяет семье, детям и домашнему укладу.
Также она поддерживает физическую форму с помощью йоги и пилатеса.
Дополнительные факты
- снималась в фильме «Я, снова я и Ирэн» (2000)
- была одной из самых популярных спортсменок своего времени
- входила в рейтинги самых привлекательных женщин мира
- участвовала в благотворительных проектах.
Основные вопросы
Кто такая Анна Курникова?
Анна Курникова — российская теннисистка, бывшая 8-я ракетка мира в парном разряде.
Чем известна Анна Курникова?
Она известна успехами в парном теннисе и мировой популярностью в конце 1990-х годов.
Сколько титулов у Анны Курниковой?
16 титулов WTA в парном разряде.
Почему она завершила карьеру?
Из-за хронических спортивных травм.
С кем живёт Анна Курникова?
С певцом Энрике Иглесиасом.
Сколько у неё детей?
По данным СМИ — четверо детей.
Где она живёт сейчас?
В Майами, США.