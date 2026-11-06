Кратко

Анна Курникова — российская теннисистка, бывшая 8-я ракетка мира в парном разряде, одна из самых известных спортсменок конца 1990-х — начала 2000-х годов. Известна успешными выступлениями в паре с Мартиной Хингис, а также широкой мировой популярностью и публичной жизнью вне корта.

Подробная биография Анны Курниковой: детство, теннисная карьера, достижения, семья, отношения с Энрике Иглесиасом, дети и жизнь после спорта.

Биографические данные

● Дата рождения: 7 июня 1981 года

● Место рождения: Москва, СССР

● Знак зодиака: Близнецы

● Рост: 173 см

● Вес: около 56 кг (в разные периоды спортивной карьеры мог незначительно меняться)

Детство и семья

Анна Сергеевна Курникова родилась 7 июня 1981 года в Москве.

Она выросла в спортивной семье. Отец, Сергей Курников, был связан со спортивной и преподавательской деятельностью, а также, по некоторым данным, имел научную подготовку в области физической культуры. Мать, Алла, в молодости занималась лёгкой атлетикой и позже стала теннисным тренером.

Именно мать первой привела Анну в теннисную секцию, что стало отправной точкой её спортивного пути.

Первые шаги в теннисе

Теннисом Анна начала заниматься в возрасте 5 лет. Уже через год у неё появилась первая профессиональная ракетка.

Она тренировалась в системе «Спартак», где быстро проявила выдающиеся способности.

Позже, в подростковом возрасте, она получила приглашение в академию Ника Боллетьери во Флориде, где занималась с сильнейшими юниорами мира. Фото: Соцсети

Юниорская карьера

Анна Курникова быстро добилась успеха в юниорском теннисе:

победы на международных турнирах

лидерство в рейтинге ITF среди юниоров

победа на престижных соревнованиях Orange Bowl

К середине 1990-х годов она считалась одной из самых перспективных молодых теннисисток мира.

Профессиональная карьера

Дебют и WTA

Анна дебютировала в профессиональном туре WTA в середине 1990-х годов и быстро стала одной из самых обсуждаемых молодых спортсменок.

Олимпиада и сборная России

В 1996 году она выступила за сборную России на Олимпийских играх в Атланте и участвовала в Кубке Федерации.

Важно: олимпийской чемпионкой она не становилась, однако являлась одной из самых молодых участниц турнира.

Успехи в парном разряде

Наибольших результатов Анна Курникова достигла в парном разряде, особенно в дуэте с Мартиной Хингис.

Их пара:

выигрывала турниры Большого шлема

занимала первое место в мировом рейтинге WTA

считалась одной из сильнейших пар конца 1990-х

Всего на её счету 16 титулов WTA в парном разряде.

Одиночная карьера

Лучший результат в одиночном разряде — полуфинал Уимблдона 1997 года.

В 2000 году она входила в топ-10 мирового рейтинга WTA, однако титулов в одиночном разряде не завоевала.

Завершение карьеры

В начале 2000-х годов из-за хронических травм Анна была вынуждена завершить профессиональную карьеру.

После этого она периодически участвовала в выставочных и благотворительных матчах.

Личная жизнь

Энрике Иглесиас

С 2001 года Анна Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом.

Пара долгое время не афишировала отношения и избегала публичности.

По некоторым данным, в последние годы появлялись сообщения о возможной официальной регистрации брака, однако сама пара это не подтверждала. Фото: Соцсети

Дети

По данным СМИ, у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса четверо детей.

Семья не раскрывает подробности личной жизни и предпочитает приватность.

Жизнь сейчас

Анна проживает в Майами и ведёт закрытый образ жизни.

Основное внимание она уделяет семье, детям и домашнему укладу.

Также она поддерживает физическую форму с помощью йоги и пилатеса.

Дополнительные факты

снималась в фильме «Я, снова я и Ирэн» (2000)

была одной из самых популярных спортсменок своего времени

входила в рейтинги самых привлекательных женщин мира

участвовала в благотворительных проектах.

Основные вопросы

Кто такая Анна Курникова?

Анна Курникова — российская теннисистка, бывшая 8-я ракетка мира в парном разряде.

Чем известна Анна Курникова?

Она известна успехами в парном теннисе и мировой популярностью в конце 1990-х годов.

Сколько титулов у Анны Курниковой?

16 титулов WTA в парном разряде.

Почему она завершила карьеру?

Из-за хронических спортивных травм.

С кем живёт Анна Курникова?

С певцом Энрике Иглесиасом.

Сколько у неё детей?

По данным СМИ — четверо детей.

Где она живёт сейчас?

В Майами, США.