Норвежский лыжник, 11-кратный олимпийский чемпион (рекорд в истории зимних Олимпиад во всех видах спорта), 15-кратный чемпион мира (рекорд среди лыжников-мужчин), 5-кратный обладатель Кубка мира, 5-кратный победитель многодневки «Тур де Ски».
Сезон лыжных гонок всё ближе, список наших спортсменов, имеющих право выступать, всё больше. Нейтральный статус от FIS для выступлений в новом сезоне получили уже 45 лыжников России. Но статус пока не приравнивается к выходу на мировую лыжню. Средством массового поражения лидеров может стать получение визы на въезд.
Норвежский лыжник, 11-кратный олимпийский чемпион (рекорд в истории зимних Олимпиад во всех видах спорта), 15-кратный чемпион мира (рекорд среди лыжников-мужчин), 5-кратный обладатель Кубка мира, 5-кратный победитель многодневки «Тур де Ски».