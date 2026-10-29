Звездам мировых лыжных гонок Большунову и Терентьевой в Норвегии хотят указать на их «место»

Сезон лыжных гонок всё ближе, список наших спортсменов, имеющих право выступать, всё больше. Нейтральный статус от FIS для выступлений в новом сезоне получили уже 45 лыжников России. Но статус пока не приравнивается к выходу на мировую лыжню. Средством массового поражения лидеров может стать получение визы на въезд.