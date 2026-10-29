Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Норвежский лыжник, 11-кратный олимпийский чемпион (рекорд в истории зимних Олимпиад во всех видах спорта), 15-кратный чемпион мира (рекорд среди лыжников-мужчин), 5-кратный обладатель Кубка мира, 5-кратный победитель многодневки «Тур де Ски».