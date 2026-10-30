Никита Михалков — один из самых известных и влиятельных российских деятелей культуры. Его карьера охватывает более пяти десятилетий. Он является обладателем множества престижных наград, включая «Оскар» и «Золотой лев». Михалков известен как яркая, харизматичная и неоднозначная личность, чьи работы и публичные высказывания часто вызывают широкий общественный резонанс.

Происходит из старинного дворянского рода; в молодости считался секс-символом советского кино; является президентом Московского международного кинофестиваля; коллекционирует старинные автомобили.

Никита Михалков почти профессионально занимался двумя видами спорта — большим теннисом и атлетической гимнастикой, причем последней он увлекся уже после 50 лет.

Детство и юность

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве в знаменитой творческой семье.

Прадед (по материнской линии) — Василий Суриков (1848–1916), художник.

Дед (по материнской линии) — Петр Кончаловский (1876–1956), живописец, народный художник РСФСР (1946).

Отец — Сергей Владимирович Михалков (1913–2009), автор текстов гимнов СССР и России. Участник Великой Отечественной войны. Советский и российский писатель, драматург, публицист, баснописец, переводчик, сценарист, общественный деятель, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда (1973), заслуженный деятель искусств РСФСР (1967), лауреат Ленинской премии (1970), трех Сталинских премий второй степени (1941, 1942, 1950), Государственной премии СССР (1978) и Государственной премии РСФСР им. К.С.Станиславского (1977), кавалер четырех орденов Ленина (1939, 1963, 1973, 1983) и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2008). Член ВКП(б) с 1950 года.

Мать — поэтесса и переводчица Наталья Петровна Кончаловская (1903–1988). Награждена орденом «Знак Почета» (1963) и орденом Дружбы народов (1983).

Старший брат — кинорежиссер Андрей Кончаловский (1937). Народный артист РСФСР (1980). С детства был вовлечен в атмосферу искусства, учился в музыкальной школе, занимался в театральной студии. С юности снимался в кино.

Единоутробная сестра — Екатерина Алексеевна Семенова (Богданова) (1931–2019), дочь Натальи Кончаловской от первого брака. Была замужем за писателем Юлианом Семеновым (1931–1993).

Племянница — Ольга Семенова (род. 1967), журналистка.

Племянник — Егор Кончаловский (род. 1966), кинорежиссер. При рождении — Георгий Михалков — российский режиссер, сценарист, продюсер. Егор Кончаловский говорил, что разделяет патриотически-национальную точку зрения дяди Никиты Михалкова.

В 1972 году был призван на срочную военную службу. Служил на Тихоокеанском флоте на Камчатке. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Образование

Среднее образование получил в одной из школ столицы. Одновременно 1956–1959 гг. посещал занятия в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории и в театральной студии при Московском драматическом театре имени К.С.Станиславского.

В 1963 году поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1966 году был отчислен из училища за неоднократное нарушение дисциплины. Перевелся на второй курс режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская народного артиста СССР Михаила Ромма).

В 1971 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова). Выпускник мастерской народного артиста СССР Михаила Ромма (дипломной работой был короткометражный фильм «Спокойный день в конце войны»).

Личная жизнь

В СМИ проходила информация, что еще в школьные годы Никита Михалков был влюблен в Таню, дочь знаменитого хоккейного тренера Анатолия Тарасова, а ныне легендарным тренером по фигурному катанию. Также в 14 лет у него были отношения с Леной Щорс, которая, как и он, принадлежала к «золотой молодежи».

Кроме того, есть упоминание о романе с дочерью одного из членов Политбюро, с которой Михалков познакомился на богемной тусовке. Отношения шли к свадьбе, но актер испугался, что брак сломает его карьеру, и написал девушке письмо, в котором объяснил причину своего решения.

Никита Михалков был женат дважды.

Первая супруга (1966–1971) — Анастасия Вертинская (род. 1944), актриса, народная артистка РСФСР (1988). Брак состоялся во время обучения в Театральном училище имени Щукина. У супругов родился сын Степан. Однако личная жизнь не сложилась: Анастасия желала славы и хотела сделать карьеру в кино, а Михалкову нужна была верная жена, которая будет заниматься домом и детьми. В 1971 году супруги расстались.

Сын — Степан (род. 1966), продюсер и ресторатор.

Внуки: Александра (род. 1992), Василий (род. 1999), Петр (род. 2002), Лука (род. 2017).

Правнуки: Федор Скворцов (род. 2018) и Николай Скворцов (род. 2019), сыновья внучки Александры.

Вторая супруга (с 1973 года) — Татьяна Михалкова (род. 1947), член-корреспондент РАХ. Президент благотворительного фонда «Русский силуэт», модель, переводчик, актриса. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2024). Ради мужа она оставила карьеру и посвятила себя семье. Татьяна родила Михалкову троих детей: Анну, Надежду и Артема.

Дочь — Анна (род. 1974), актриса, телеведущая; народная артистка РФ (2025).

Внуки: Андрей Баков (род. 2000), Сергей Баков (род. 2001), Лидия Бакова (род. 2013).

Сын — Артем (род. 1975), кинорежиссер и актер.

Внуки: Наталья (род. 2002) и Александр (род. 2020).

Дочь — Надежда (род. 1986), актриса, телеведущая.

Внуки: Нина (род. 2011), Иван (род. 2013).

Начало карьеры

Снялся в более чем 50 фильмах, став одним из самых узнаваемых лиц советского кинематографа. Впервые снялся в кино в 14 лет в черно-белой картине Константина Воинова «Солнце светит всем» (1959). Роль была крошечной, у Никиты даже не было слов, и его фамилия не указана в титрах.

Далее последовали такие работы:

1960 год — роль школьника, пародирующего православного священника, в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском»;

1961 год — одна из центральных ролей в фильме Генриха Оганесяна «Приключения Кроша».

Широкую известность Никита Михалков получил в 18 лет, сыграв главную роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», в котором также спел одноименную песню.

После этого молодого актера охотно приглашали сниматься, что впоследствии стоило ему учебы в Щукинском училище. Среди фильмов того времени — «Перекличка», «Красная палатка», «Дворянское гнездо». Фото: Ингель Кривоспицкая

Фильмография

Никита Михалков снялся в 59 фильмах как актер.