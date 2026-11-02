Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, является американским бизнесменом, инвестором и политическим советником. Именно он выступил в роли одного из главных архитекторов президентской кампании Трампа в 2016 году.

Семья

Отцом Джареда является Чарльз Кушнер, известный девелопер и ранее практиковавший адвокат. Мать зовут Сирил Штадтмауэр. В семье он был не единственным ребенком: у него есть брат по имени Джошуа, а также две сестры — Николь и Дара.

Корни семьи уходят в Белоруссию. Его бабушка и дедушка по отцу, Раиса Кушнер и Иосиф Беркович, родились в Новогрудке. В период Великой Отечественной войны Раиса сумела бежать из Новогрудского гетто, после чего присоединилась к партизанскому движению. Именно там она встретила своего будущего супруга. В 1949 году пара приняла решение переехать в Соединенные Штаты Америки.

Детство

Будущий американский бизнесмен и политический деятель Джаред Кори Кушнер появился на свет 10 января 1981 года в городе Ливингстон, расположенном в штате Нью-Джерси. Его воспитание проходило в семье, исповедующей ортодоксальный иудаизм.

Образование

Частная еврейская школа Frisch School в округе Берген (штат Нью-Джерси) стала его первым образовательным учреждением, которое он успешно окончил в 1999 году. Дальнейшее обучение он продолжил в Гарвардском университете, получив в 2003 году степень бакалавра по государственному управлению. Впоследствии, окончив Нью-Йоркский университет в 2007 году, он стал обладателем двух степеней — бакалавра права и магистра делового администрирования.

Студенческую практику он проходил в двух местах. Сначала работал в окружной прокуратуре Манхэттена под руководством Роберта Моргентау. Затем его опыт продолжился в известной юридической фирме Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер. Их свадьба состоялась в 2009 году. Фото: соцсети

Начало карьеры

Ещё в период учёбы в Гарварде Кушнер начал свою предпринимательскую деятельность, совершая успешные сделки с недвижимостью. Это позволило ему заработать приблизительно 20 миллионов долларов.

Развитие его бизнеса включало несколько ключевых этапов. В 2006 году он приобрёл газету The New York Observer, потратив на это порядка 10 миллионов долларов. Два года спустя, в 2008 году, он занял пост исполнительного директора в девелоперской компании Kushner Properties. На этой позиции под его руководством были осуществлены крупные сделки с офисными и жилыми объектами. Наиболее значительной из них стала покупка небоскрёба по адресу Пятая авеню, 666, стоимостью 1,8 миллиарда долларов.

Позже, в 2014 году, совместно с братом он выступил основателем онлайн-платформы для инвестиций Cadre (RealCadre LLC).

Финансовое состояние и активы

На 21 марта 2026 года, согласно данным Forbes, личное состояние Джареда Кушнера достигло одного миллиарда долларов. Его состояние формируется из нескольких ключевых источников. Основным активом является семейный бизнес Kushner Companies, который специализируется на девелопменте и управляет портфелем жилой, коммерческой и гостиничной недвижимости по всей территории Соединенных Штатов. К 2024 году компания владела более 27 тысячами объектов в пятнадцати штатах.

Другим значимым активом выступает основанная Кушнером в 2021 году инвестиционная фирма Affinity Partners. Она концентрируется на инвестициях в американские и израильские компании, ведущие деятельность в Индии, Африке и на Ближнем Востоке. По состоянию на сентябрь 2025 года под ее управлением находились активы на сумму свыше 5,4 миллиарда долларов. Среди ключевых инвесторов компании значатся суверенные фонды Саудовской Аравии и Катара.

Знакомство с Трампом

Знакомство Джареда Кушнера с Дональдом Трампом состоялось благодаря его дочери, Иванке Трамп.

Ключевые события развивались в следующем порядке: в 2005 году Кушнер впервые встретил Иванку. Их романтические отношения начались двумя годами позже, в 2007-м. В 2009 году пара поженилась; известно, что перед свадьбой Иванка перешла в иудаизм, и, согласно некоторым источникам, это решение было инициировано матерью Джареда.

После заключения брака связи между Трампом и его зятем стали крепнуть. Со временем эти отношения переросли из чисто семейных в тесное деловое и политическое сотрудничество.

Политическая деятельность

В период избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году Джаред Кушнер выступал в роли главного советника и доверенного лица кандидата. Его обязанности включали формирование команды, создание системы для онлайн-сбора пожертвований, управление социальными сетями, а также совместную работу над ключевыми выступлениями Трампа.

Значительный вклад Кушнер внес в ближневосточную политику, где его усилия были сосредоточены на продвижении Соглашений Авраама, нормализовавших отношения Израиля с несколькими арабскими странами. Он также активно поддерживал решение США официально признать Иерусалим столицей Израиля.

В рамках работы над палестино-израильским конфликтом Кушнер участвовал в создании так называемой «Сделки века» — плана мирного урегулирования.

В 2025 году его дипломатическая деятельность коснулась и украинского вопроса: совместно со спецпосланником Стивом Уиткоффом он работал над американским мирным планом. Для Кушнера характерен прагматичный подход к переговорам, направленный на поиск компромиссных решений, приемлемых для Дональда Трампа. Кушнер (слева) с семьёй Трампов, 2016 год. Источник: ru.wikipedia.org, авторство: Max Goldberg/Iowa State Daily from USA

Также он неоднократно подвергал критике расследования демократов о возможном российском вмешательстве в выборы 2016 года, утверждая, что они наносят ущерб американской демократии.

Отношение к Украине

В конце 2025 года Джаред Кушнер, зять бывшего президента США Дональда Трампа, выступил в качестве неофициального переговорщика по урегулированию украинского конфликта. Его привлекли, чтобы использовать дипломатический опыт, наработанный на Ближнем Востоке, для поиска выхода из кризиса на Украине.

К работе над мирным планом для Украины Кушнер присоединился в октябре 2025 года. Он проводил консультации с украинскими, европейскими и российскими представителями совместно со спецпосланником Стивом Уиткоффом. В декабре того же года они прибыли в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, которые продлились около пяти часов, но не принесли компромисса.

Ранее Кушнер сыграл ключевую роль в заключении «Соглашений Авраама», нормализовавших отношения Израиля с рядом арабских государств. Именно этот успех в ближневосточной дипломатии, вероятно, и послужил основанием для его привлечения к украинскому направлению.

На переговорах Кушнер действовал как частное лицо, не занимая официальных постов в администрации Трампа, но обладая полным доверием президента. В политических кругах его рассматривали как фигуру, способную выстраивать связи и предлагать неординарные решения. Согласно некоторым данным, Кушнер и Уиткофф пытались адаптировать для Украины модель урегулирования, опробованную в Газе, и участвовали в разработке обновлённого американского мирного плана.

В январе 2026 года Кушнер сообщил, что Запад и Украина согласовали почти все пункты, касающиеся гарантий безопасности для Киева, однако подчеркнул, что это ещё не означает достижения мира.

Участие Кушнера оценивалось неоднозначно. Часть экспертов расценила его вовлечённость как признак возросшей заинтересованности Вашингтона в поиске компромисса. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Кушнер внёс в переговорный процесс «элемент системности». В то же время другие аналитики критиковали отсутствие у него официального статуса и опыта работы в госдепартаменте, что, по их мнению, ограничивало эффективность. Поднимали