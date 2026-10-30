Сергей Владимирович Шнуров (он же Шнур) — российский рок-музыкант, поэт и композитор, лидер группы «Ленинград» и «Рубль». Родился 13 апреля 1973 года. Место рождения — город Ленинград.

Семья

Мать — Надежда Евдокимовна Шнурова, инженер. Отец — Владимир Павлович Шнуров, инженер. Семья была небогатой. Часто приходилось экономить. Сергей помогал родителям — работал дворником и разносил листовки. В Сети появлялась информация о том, что у Шнурова якобы есть брат-близнец Модест. Однако официально это не подтверждается.

Образование

Сергей в детстве занимался музыкой. Он учился играть на скрипке в музыкальной школе. Потом решил стать рок-музыкантом. Для продолжения образования выбрал сначала Ленинградский инженерно-строительный институт. Пытался освоить профессию архитектора. Но не закончил и бросил. Затем учился на реставратора в ПТУ. Диплом получил, но по специальности работать не захотел. Несколько лет провел в Религиозно-философском институте при Духовной академии. В результате высшего образования так и не получил.

Карьера

До начала музыкальной карьеры Шнуров сменил много профессий. Он сторожил детский сад, был стекольщиком, кузнецом и грузчиком. Работал дизайнером в рекламном агентстве и был промоушен-директором одной из радиостанций.

Первый проект Шнурова — «Алкорепица». Он создал коллектив в 1991 году. Группа играла музыку на стыке рэпа и хардкора. Однако очень быстро проект распался.

После этого была музыка в стиле техно. Группа получила название «Ухо Ван Гога». Она тоже просуществовала всего пару лет.

В 1997 году Сергей Шнуров создает группу «Ленинград». Музыкант играет на бас-гитаре и пишет песни для своего коллектива. В декабре 1998 года «Ленинград» впервые выступил в Москве на разогреве у группы «Аукцыон». На этом концерте Сергей Шнуров впервые занял место солиста. Фото: vk.com/s_shnurov

«Изюминка» песен группы в большом количестве ненормативной лексики. Более того, лидер «Ленинграда» любит эпатаж. В Нюрнберге он вышел на сцену голый. А на одном из фестивалей выступал в женском белье.

С группой «Ленинград» Шнуров записал 19 альбомов:

«Пуля» (1999);

«Мат без электричества» (1999);

«Дачники» (2000);

(2001);

«Пуля+» (2001);

«Пираты XXI века» (2002);

«Точка» (2002);

«Для миллионов» (2003);

«Бабаробот» (2004);

(2005);

«Хлеб» (2005);

«Бабье лето» (2006);

«Аврора» (2007);

«Хна» (2011);

«Вечный огонь» (2011);

«Рыба» (2012);

«Вечерний Ленинград» (2012);

«Пляж наш» (2014);

«Фарш и Всякое» (2018).

В 2001 и в 2005 годах альбомы имели непечатные названия.

В 2008 году было объявлено о роспуске группы «Ленинград». Шнуров собрал группу «Рубль», с которой записал альбом «Сдачи не надо» и выпустил 4 клипа. С 2010 года решил возродить проект «Ленинград».

Сергей Шнуров записал три сольных альбома:

«Второй Магаданский» (2003);

«Рубль» (2009);

«Лутик» (2012).

В июне 2021 года Шнуров презентовал свой новый музыкальный проект — группу «Зоя» и ее первый альбом «Это жизнь». Первый концерт они дали во время Петербургского международного экономического форума. Фото: Global Look Press

Карьера в театре

Талант Сергея Шнурова многогранен. В 2008 году он вышел на сцену Мариинского театра как актер. Он играл главного героя в опере Гектора Берлиоза про итальянского скульптора и ювелира эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Тогда, по оценкам критиков, постановка провалилась. В 2017 году, когда оперу опять ввели в репертуар Мариинки, зрители ее приняли и оценили.

Также в карьере Шнурова-актера была роль чтеца в театрализованном представлении «Путеводитель по оркестру для молодежи» Бенджамина Бриттена.

Телепроекты

С 29 июня 2020 года по 10 марта 2022 года Шнуров был генеральным продюсером телеканала RTVi.

Кроме того, Сергей побывал ведущим программ на трех российских каналах: НТВ, Первом и СТС. Он участвовал в таких проектах, как программа об альтернативных путешествиях «Шнур вокруг света», документальный сериал «Окопная жизнь», «История российского шоу-бизнеса». Вел шоу «Про любовь» и программу «Главный котик страны». В начале 2024 года стал наставником на проекте «Новая фабрика звезд».

Награды

Шнуров был много раз номинирован на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В 2009 году ему все же присудили премию как самому знаменитому петербуржцу в номинации «Музыка». В 2016 году Сергей Шнуров по версии журнала GQ стал человеком и музыкантом года.

Фильмография (кино и сериалы)

«Агентство НЛС» (2001);

«Копейка» (2002);

«Теория запоя» (2002);

«Игры мотыльков» (2003);

«4» (2004);

«День выборов» (2007);

«2 Асса 2» (2007);

«Европа — Азия» (2008);

«Счастливый конец» (2010);

«Слон» (2010);

«Перемирие» (2010);

«Псевдоним для героя» (2010);

«Борцу не больно» (2010);

«Звездный ворс» (2011);

«Generation П» (2011);

«Детка» (2012);

«Пока ночь не разлучит» (2012).

Также озвучивал документальные и художественные фильмы, мультфильмы:

«Окопная жизнь» (2010);

«Генсбур. Любовь хулигана» (2010);

«Ронал-Варвар» (2011).

В качестве композитора написал музыку к следующим фильмам и сериалам:

«Агентство НЛС» (2001);

«Теория запоя» (2002);

«Копейка» (2002);

«Бумер» (2003);

«Игры мотыльков» (2003);

«Коктебель» (2003);

«Личный номер» (2004);

«И все осветилось» (2005);

«Бумер. Фильм второй» (2006);

«Улицы разбитых фонарей. Менты-8» (2006);

«Ярик» (2007);

«День выборов» (2007);

«День Д» (2007);

«2 Асса 2» (2007);

«Псевдоним для героя» (2010);

«Борцу не больно» (2010);

«Generation П» (2011);

«Детка» (2012);

«Атомный Иван» (2012);

«Кококо». (2012).

Блогерство

Группа в VK имеет 367 тысяч подписчиков. В «Одноклассниках» — 123,1 тыс. подписчиков.

Личная жизнь

Впервые Шнуров женился в 19 лет. В 1992 году он связал себя узами брака с сокурсницей по Религиозно-философскому институту при Санкт-Петербургской духовной академии Марией Исмагиловой. Через год у пары родилась дочь Серафима. Чтобы прокормить семью, Шнурову пришлось бросить и учебу, и музыку. Однако спустя три года Сергей вернулся к творчеству. Супруга была против бесконечных репетиций, и они развелись.

Второй раз музыкант вступил в брак в 1999 году. Его избранница, Светлана Костицина, была сначала менеджером группы «Ленинград». Но потом исполнитель проникся к ней чувствами, и они расписались. Светлана родила Сергею сына Аполлона. В 2001 году пара распалась. Поговаривают, что разлучницей была актриса Оксана Акиньшина.

Третья супруга на 13 лет моложе музыканта. Матильда Шнурова (настоящее имя Елена Мозговая) самая известная из четырех жен исполнителя. Они познакомились в 2006 году. Расписались в 2010 году и прожили 8 лет. С Матильдой Сергей даже обвенчался, но это не спасло отношения. Матильда позже объясняла, что устала от постоянных измен мужа.

Четвертой супругой эпатажного музыканта стала дочь миллиардера Ольга Абрамова. Пара расписалась в 2018 году. А к 2022 году у них было уже двое детей. Абрамова в 2024 году подала на развод. Что стало причиной расставания пары — неизвестно. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Политические взгляды

«Мое вхождение в политику прив